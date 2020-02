Odio l'estate è primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Odio l'estate di Aldo Giovanni & Giacomo parte molto bene, seguito da Dolittle al secondo posto.

Il ritorno di Aldo Giovanni e Giacomo con Odio l'estate, al suo debutto, è già primo al boxoffice italiano del weekend, con un incasso di 3.081.000 euro. La media per sala è di 5.240 per 588 copie, suggerendo che il film di Massimo Venier, una reunion in cui i fan e gli spettatori speravano da tempo, divertente e malinconica al tempo stesso, reggerà bene nelle prossime settimane.

Entra direttamente in seconda posizione Dolittle con Robert Downey Jr, terza incarnazione cinematografica del medico in grado di parlare con gli animali: il lungometraggio debutta sui nostri schermi con 2.017.000 euro, con media per sala piuttosto pimpante di 4.563 per 442 copie distribuite. In tutto il mondo al momento il film di Stephen Gaghan ha registrato 126.620.000 dollari, a fronte di un budget di 175: ha parecchia strada da percorrere per recuperare.