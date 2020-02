Odio l'estate ancora primo al boxoffice del weekend, Birds of Prey costretto al secondo posto

News Cinema

Odio l'estate di Aldo, Giovanni e Giacomo è sempre il vincitore, seconda posizione per Birds of Prey, terzo Dolittle.

Alla seconda settimana di programmazione, Odio l'estate con Aldo, Giovanni e Giacomo continua a non avere rivali al boxoffice italiano del weekend, a dir il vero piuttosto fiacco nelle cifre generali: nel fine settimana il film ha incassato 1.808.000 euro, raggiungendo quindi il totale nostrano di 5.550.000. La commedia ha tenuto a bada anche la new entry prestigiosa di Birds of Prey, dove spadroneggia Margot Robbie nei panni dell'Harley Quinn dei fumetti DC: si deve accontentare di un esordio al secondo posto con 1.188.000. Una partenza non proprio bruciante, confermata da quella americana, dove il cinecomic ha rastrellato 33 milioni di dollari contro i 45 stimati. E' costato 84.500.000, nel mondo è già a 81.250.000, quindi non abbiamo dubbi: il budget sarà recuperato, bisognerà piuttosto valutare se il risultato non si rivelerà di troppo inferiore alle aspettative della Warner Bros.