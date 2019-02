Octavia Spencer è la folle "Ma" nel trailer dell'horror Blumhouse di Tate Taylor

Il cinema horror sta tornando a essere garanzia di qualità anche per attori di rilievo, e questo non può che farci piacere. Ultima in ordine di tempo è il premio Oscar Octavia Spencer, protagonista del nuovo film della inarrestabile Blumhouse, Ma, scritto da Scotty Landes e dall'attore e regista Tate Taylor e con la regia di quest'ultimo, che ha già diretto l'attrice in The Help ed ha all'attivo il recente La ragazza del treno.

Di Ma - che uscirà nei cinema americani il 31 maggio - è appena uscito il trailer originale, che vi presentiamo, dopo la sinossi ufficiale.

Sue Ann (Spencer) è una donna solitaria che vive isolata in una tranquilla cittadina dell'Ohio. Un giorno Maggie, una nuova adolescente in città (Diana Silvers) le chiede di comprare degli alcolici per lei e i suoi amici, e Sue Ann vede la possibilità di farsi degli amici ignari, anche se più giovani di lei. Offre ai ragazzi la possibilità di evitare di mettersi al volante dopo aver bevuto, ospitandoli nella cantina della sua casa. Ma ci sono delle regole: uno dei ragazzi non deve bere. Niente parolacce. Non salire di sopra. E chiamarla "Ma". Mentre l'ospitalità di Ma si trasforma in ossessione, quello che è iniziato come un sogno per adolescenti diventa un incubo terrificante e il posto di Ma, dal luogo migliore della città diventa il peggior posto sulla terra.

"È davvero capitato a fagiolo - ha rivelato Taylor a Variety - perché io e Octavia ci lamentiamo sempre del fatto che ci offrono la stessa robaccia e quando ho letto questo ho pensato "Cavolo, è così fottutamente bizzarro e fantastico e voglio Octavia come protagonista". Jason Blum dal canto suo ha espresso il massimo entusiasmo per aver potuto aggiungere un'attrice di questo livello alla sua scuderia. E a giudicare dal fantastico trailer, Octavia Spencer si è divertita un mondo a interpretare questo folle personaggio.