Oceania primo al box office italiano nel giorno di Santo Stefano

Oceania è risultato il film più visto al botteghino italiano di Santo Stefano, una delle giornate dell'anno più gettonate per le sale: il 26 dicembre ha portato a casa 1.916.000 euro. Il film Disney aveva già vinto la sfida al boxoffice di Natale, come vi avevamo raccontato.

Il secondo posto è andato però alla commedia Poveri ma ricchi di Fausto Brizzi (con 1.305.000), che è riuscito a scalzare Rogue One: lo spin-off di Star Wars è scivolato infatti al terzo posto con 985.000 euro. Importante sottolineare che Poveri ma ricchi è stato il film più visto nel solo giorno di Natale, sopravanzando anche Oceania.

Quarta posizione per il corale scatenato Natale a Londra - Dio salvi la regina (948.000 euro) e quinto posto per Miss Peregrine di Tim Burton, che silenziosamente ha registrato altri 790.000 euro, per un risultato nel nostro paese piuttosto buono (quasi 3.3 milioni).

Leggi anche la nostra recensione di Oceania

Trova Oceania nei cinema di Roma, Milano e di tutta Italia

Oceania: il trailer, le clip e tutti gli altri video del film Disney di Natale 2016