Oceania 2, rivelata la data d'uscita italiana del film

News Cinema

La Disney ha annunciato la data d'uscita di Oceania 2, sequel del film di animazione annunciato a sorpresa poco tempo fa. Si parla di un arrivo a fine novembre nei cinema.

Oceania 2, annunciato a sorpresa pochi giorni fa, si muove a grande velocità: la Disney ha deciso la data d'uscita ufficiale nei cinema italiani, cioè il 28 novembre 2024. Per l'occasione è stato distribuito il materiale in italiano finora già visto, come il teaser / special look che ha rivelato l'esistenza di questo progetto, trasformatosi in corso d'opera in quello che ci troveremo di fronte.



Oceania 2: Video Annuncio con la data di uscita al cinema in Italia - HD

Oceania 2, dalla serie tv al film per il grande schermo

Come sappiamo Oceania 2 non era nato come sequel cinematografico dell'Oceania del 2016, peraltro diretto da due mostri sacri dei Walt Disney Animation Studios, cioè John Musker e Ron Clements. Le nuove avventure di Vaiana dovevano essere una miniserie per il piccolo schermo, un'esclusiva Disney+ in streaming, come i sei episodi di Baymax! che videro la luce nel 2022. Lo standard produttivo dell'operazione (oltre alla necessità di spingere sui marchi importanti per stabilizzare gli ultimi mesi difficoltosi al boxoffice), ha spinto il CEO Disney Bob Iger a trasformare l'opera in un racconto unico cinematografico. Il lungometraggio è diretto da Dave Derrick Jr., che dell'originale era stato story artist, oltre ad aver svolto quella funzione su altri cartoon disneyani negli ultimi dieci anni, dopo un trascorso alla DreamWorks Animation. Con le musiche di Mark Mancina, Abigail Barlow, Emily Bear e Opetaia Foa'i, Oceania 2 racconterà un nuovo viaggio di Vaiana e Maui, in compagnia di inediti compagni, per rispondere a un richiamo degli antenati della ragazza, verso acque dimenticate e pericolose. La regina del popolo Maori si metterà alla prova un'altra volta...