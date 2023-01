Ocean's Eleven, le riprese del remake con Margot Robbie inizieranno a breve

News Cinema

Margot Robbie e Ryan Gosling divideranno ancora una volta la scena: dopo Barbie, il cui debutto al cinema è fissato a luglio, gli attori reciteranno nel remake di Ocean's 11.

Dopo aver condiviso il set di Barbie, Margot Robbie e Ryan Gosling si preparano a lavorare ancora una volta insieme e questa volta per riportare al cinema Ocean’s Eleven, o meglio un suo prequel. Dopo il successo incassato con lo spin-off al femminile di Ocean’s Eight guidato da un cast corale composto da Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway e Rihanna, Warner Bros. Discovery ha scelto di ripercorrere i passi delle origini e ha proposto un remake dell’iconico Ocean’s Eleven. Gli appassionati ricorderanno il film uscito nel 2011. Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco ha potuto contare su un cast variegato guidato da George Clooney. A sua volta, è inteso come un remake di Colpo grosso uscito nel 1960.



Ocean’s Eleven, il prequel con Margot Robbie e Ryan Gosling: a breve partiranno le riprese

Risale a maggio 2022 l’annuncio che vedrebbe Margot Robbie protagonista del film prequel di Ocean’s Eleven. Ambientato nell’Europa degli Anni ’60, il progetto ha poi coinvolto anche Ryan Gosling, che affianca ancora una volta la collega di set dopo l’esperienza di Barbie. Diretto da Jay Roach, che ha avuto già modo di lavorare con Margot Robbie in Bombshell, il prequel dovrebbe avviare a breve le riprese. Secondo quanto dichiarato da Film & Television Industry Alliance, le riprese dovrebbero partire il 6 marzo 2023. Al momento il film è sprovvisto di titolo e, nonostante sia stato etichettato come prequel, nel sommario del progetto come sottolinea ScreenRant si legge “remake dell’originale Ocean’s Eleven”. Si tratta di un prequel o di un remake dell’originale?

In questo caso si farebbe riferimento al primo film di Ocean’s Eleven uscito nel 1960 con Frank Sinatra e Dean Martin nel cast. Nulla vieta, in ogni caso, di poter utilizzare il nuovo film sia come remake che come prequel, ambientandolo prima della trilogia più recente di Steven Soderbergh. Pur non avendo ancora una data precisa d’uscita, il film dovrebbe avviare le riprese a stretto giro e di conseguenza potrebbe arrivare nelle sale nel corso del 2024. Nell’attesa, il magico duo composto da Margot Robbie e Ryan Gosling sarà in sala a luglio 2023 con Barbie.