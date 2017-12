Ocean's 8: le protagoniste schierate nel primo poster ufficiale del film

I più pignoli potrebbero scorgere una serie di corrispondenze non troppo casuali tra l'originale Trilogia Ocean's di Steven Soderbergh e Ocean's 8, lo spin-off al femminile diretto da Gary Ross, in arrivo nel 2018. A cominciare dal terzetto protagonista, che vede il carismatico leader (Clooney), il suo biondo braccio destro (Pitt) e il giovane ladro novello (Damon), sostituiti da una carismatica leader (Sandra Bullock), il suo biondo braccio destro (Cate Blanchett), e una giovane ladra novella (Anne Hathaway).



Anche le premesse sono simili. Appena uscita di prigione, Debbie Ocean, sorella di Danny e collega truffatrice, decide di radunare una squadra di menti criminali per mettere a segno il colpo del secolo: il furto di una collana d'inestimabile valore durante l'annuale Met Gala di New York.

Entrano così in scena Lou (Blanchett), Daphne Kluger (Hathaway), Rose (Helena Bonham Carter), Nine Ball (Rihanna), Amita (Mindy Kaling), Tammy (Sarah Paulson) e Constance (Awkwafina).



Nonostante questo, vogliamo fidarci della Bullock e scovare le differenze sostanziali tra i due racconti. La prima, suggerita dal titolo stesso, è che se ci vogliono 11 uomini per portare a termine una complessa operazione criminale, bastano 8 menti femminili per fare lo stesso in minor tempo.



In attesa del trailer, vediamo le protagoniste schierate nel primo poster ufficiale del film, la cui uscita nelle sale americane è prevista per giugno 2018.