Ocean's 8: la prima foto del cast femminile dello spinoff della trilogia di Ocean

Non sappiamo ancora che pensare di Ocean's 8, spinoff al femminile della trilogia iniziata con Ocean's Eleven. Ma una cosa è certa: ha un cast da paura! Oggi è stata diffusa la prima foto che vede le protagoniste in pose glamour su un vagone della metropolitana newyorkese, e fa davvero un bell'effetto.

Protagoniste del film, nel ruolo delle componenti di una banda che vuole nettere a segno il colpo del secolo al celebre Met Gala, annuale ballo di beneficienza per il Metropolitan Museum (con cammei di Anna Wintour di Vogue, Derek Blasberg di Vanity Fair e degli stilisti Alexander Wang e Zac Posen) sono Sandra Bullock (che è Debbie Ocean, forse sorella del personaggio di George Clooney), Cate Blanchett (Lou), Rihanna (Nine Ball), Mindy Kaling (Amita), Awkwafina (Costance), Helena-Bonham Carter (Rose), Anne Hathaway (Daphne Kluger) e Sarah Paulson (Tammy). Del cast fa parte anche Damian Lewis nel ruolo dell'ex della Bullock e ovviamente apparirà anche qualche faccia nota del franchise. L'uscita americana del film è fissata per l'8 giugno.