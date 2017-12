Ocean's 8: ecco il primo trailer italiano dello spin-off tutto al femminile della serie di Ocean's

Le cose stanno così, più o meno: Danny Ocean non c'è più (un'immagine del trailer mostra quella che sembrerebbe la sua tomba), ma a tenere alto il buon nome della famiglia ecco comparire una sorella di cui nessuno conosceva l'esistenza, Debbie.

E siccome buon sangue non mente, ecco che Debbie si mette in testa di fare un colpo elaboratissimo al Met Gala, che per chi non lo sapesse è uno degli eventi più esclusivi che si tengono ogni anno a New York, una cena di beneficienza a favore del Metropolitan Museum of Art's Costume Institute cui prendono parte modelle, stilisti, pop star, celebrità varie, socialites, ricconi.

Per il colpo, Debbie (Sandra Bullock) mette assieme una banda tutta al femminile: ladre e truffatrici provette che hanno i volti di Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna e Helena Bonam Carter.

Ocean's 8, co-sceneggiato e diretto dal Gary Ross di Hunger Games, debutterà nei cinema italiani il prossimo mese di giugno. Questo, intanto, è il suo primo trailer, nella versione italiana e in quella originale











TRL