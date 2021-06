Ocean's 14 è possibile? Per Steven Soderbergh "c'è un modo"

News Cinema

Don Cheadle rivela che il regista Steven Soderbergh starebbe pensando a un Ocean's 14, per riunire la vecchia banda di George Clooney e Brad Pitt.

Con l'uscita di un Ocean's 8 al femminile nel 2018, sembrava che la saga a base di grandi e spettacolari rapine ordite da Danny Ocean (George Clooney) fosse al termine: mai dire mai, perché a quanto sembra il regista Steven Soderbergh potrebbe avere in cantiere una reunion storica con un Ocean's 14, forse coinvolgendo la vecchia banda di Clooney, Brad Pitt, Matt Damon e via discorrendo. Di certo ci sarebbe Don Cheadle, perché è stato lui a intercettare una considerazione di Sodebergh sulla questione, mentre stavano girando No Sudden Move, il thriller poliziesco con Benicio Del Toro e David Harbour prodotto da HBO Max. Ecco cosa ha raccontato Cheadle a Entertainment Weekly.

All'epoca [dopo il terzo capitolo nel 2007, ndr] ne stavamo discutendo, poi Bernie Mac è morto e subito dicemmo: "No, non vogliamo farlo". Ma ho fatto un nuovo film con Steven e lui mi ha detto: "Ci potrebbe essere un modo per riproporlo. Ci sto pensando." Non siamo andati molto oltre quello. Ma non so di più, non so chi ci sarebbe. Immagino che il nostro gruppo principale ci sarebbe. Sarebbe interessante da vedere.

