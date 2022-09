Ocean's 14, ci siamo? Voci sul ritorno di George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon in un nuovo film della serie

News Cinema

Il The Sun britannico cita una fonte anonima secondo la quale tutto sarebbe pronto per Ocean's 14, 15 anni dopo l'ultimo film, col ritorno di George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon.

Non sappiamo quanto sia attendibile la fonte della notizia riportata per primo dal The Sun britannico, ma ve la diamo lo stesso, per dovere di cronaca. Il periodico inglese sostiene che George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon sono pronti a riprendere i loro ruoli in Ocean's Fourteen (o 14), 21 anni dopo l'inizio della trilogia di Stephen Soderbergh, partita dal remake dell'Ocean's Eleven del 1960 col rat pack e terminata nel 2007. All'epoca gli attori dichiararono di aver parlato di un sequel, ma di aver deciso di chiudere dopo la morte di Bernie Mac. Oltre tutto non è proprio facile incastrare gli impegni di interpreti del genere per un ritorno in quei territori. Ma vediamo cosa dice la fonte (anonima) del The Sun, che dichiara di essere in attesa di conferme da parte degli agenti degli attori.

Ocean's Fourteen si farà, secondo The Sun

Questo il virgolettato di quanto riferito dalla fonte anonima al The Sun: "Voci di un film con George, Brad e Matt si rincorrono da anni, ma non è mai stato il momento giusto e i loro fitti impegni di lavoro non lo hanno reso possibile. Finalmente la squadra giusta per il lavoro si è riunita per provare a farne un enorme successo e gli attori principali hanno pensato che sarebbe stato molto divertente rivisitarlo. Il franchise è enormemente popolare e la trama brillante era un'opportunità troppo ghiotta per lasciarla perdere".

Secondo dunque questa fonte ritroveremo George Clooney (Danny Ocean), Brad Pitt (Rusty Ryan) e Matt Damon (Linus Caudwell) in un quarto film della serie, diretto ancora (forse, questo non si sa) da Steven Soderbergh. Sarebbe comunque interessante vedere i nostri abili rapinatori, un po' invecchiati, alle prese con un ultimo colpo.