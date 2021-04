Obiettivo Mondo: su Rai Movie quattro appuntamenti sui temi della sostenibilità dell'Agenda Onu 2030

News Cinema

Rai Movie riprende la nobile tradizione del Film Dossier e proponene un approfondimento in onda dopo il film di prima serata sul tema proposto. Si parte martedì 13 aprile con The Idol di Hany Abu-Assad, e con Anna Foglietta ospite di Giorgio Zanchini

Su Rai Movie riprende una nobile tradizione del servizio pubblico italiano: quella del Film Dossier, ovvero quello della messa in onda di film seguiti da un programma di approfondimento e dibattito che ne sviscera i temi sollevati dal film stesso.

Partiranno infatti martedì 13 aprile sul canale tematico Rai decidato al cinema quattro serate chiamate Obiettivo Mondo, nel corso delle quali si rifletterà sui temi della sostenibilità contenuti nell’Agenda Onu 2030. In particolare i quattro punti dell'Agenda su cui Rai Movie propone di riflettere sono: sconfiggere la povertà; promuovere pace, giustizia e istituzioni forti; rafforzare la partnership per gli obiettivi; assicurare a tutti energia pulita e accessibile.

Le quattro serate di Obiettivo mondo saranno composte da due film, uno in prima serata e l'altro in seconda, intervallati da un approfondimento in studio condotto da Giorgio Zanchini, affiancato di volta in volta da vari ospiti.

Il ciclo verrà inaugurato da The Idol, film di Hany Abu-Assad che andrà in onda alle 21:10 in prima visione tv. Il film racconta la storia vera del giovane palestinese Mohammed Assaf, un ragazzo che insegue il suo sogno e decide di partecipare al concorso canoro Arab Idol, divenendo un simbolo per il suo popolo. Ospiti di Zanchini nella prima trasmissione di Obiettivo Mondo saranno l'attrice Anna Foglietta e Mauro Garofalo, responsabile relazioni internazionali della Comunità di Sant'Egidio.

Di seguito, il programma completo e dettagliato dei quattro appuntamenti di Obiettivo Mondo:

Martedì 13/04 - Obiettivo 1: Sconfiggere la Povertà (porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo)

Film prima serata - “The Idol” di Hany Abu-Assad

Film seconda serata - “Gli invisibili” di Oren Moverman

Ospiti di Giorgio Zanchini: Anna Foglietta, attrice e fondatrice della Onlus "Every child is my child" e Mauro Garofalo, responsabile relazioni internazionali della Comunità di Sant'Egidio.

Martedì 20/04 - Obiettivo 16: Pace, Giustizia e Istituzioni Forti (promuovere società pacifiche e più inclusive per lo sviluppo sostenibile; offrire l’accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli)

Film prima serata - “Sulla mia pelle” di Alessio Cremonini

Film seconda serata - “Snowden” di Oliver Stone

Ospiti di Giorgio Zanchini: Ilaria Cucchi e il regista Daniele Vicari.

Martedì 27/04 - Obiettivo 17: Partnership per gli Obiettivi (rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile)

Film prima serata - “L’ultimo re di Scozia” di Kevin Macdonald

Film seconda serata - “Il tuo ultimo sguardo” di Sean Penn

Ospiti di Giorgio Zanchini: l’attore Alessio Boni e l'economista Leonardo Becchetti.

Martedì 04/05 - Obiettivo 7: Energia Pulita e Accessibile (assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni)

Film prima serata - “Transcendence” di Wally Pfister

Film seconda serata - “Salt and Fire” di Werner Herzog

Film terza serata - “I Recuperanti” di Ermanno Olmi

Ospiti di Giorgio Zanchini: il cardinale Matteo Maria Zuppi e Stefano Ciafani, Presidente di Legambiente.