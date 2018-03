Obbligo o Verità: il trailer italiano del nuovo thriller horror della Blumhouse

Dopo i recenti Split, Auguri per la tua morte e Scappa - Get Out, quest'ultimo appena premiato con l'Oscar 2018 per la migliore sceneggiatura originale, arriverà prseto sui nostri schermi un nuovo thriller horror firmato dall'infallibile Blumhouse.

Si tratta di Obbligo o Verità, diretto dal regista di Kick Ass 2 Jeff Wadlow, e con protagonisti la Lucy Hale di Pretty Little Liars e il Tyler Posey di Teen Wolf.

Nel film, Ispirato al popolare omonimo gioco, un'innocente sfida ad obbligo o verità tra amici si rivela mortale quando qualcuno, o qualcosa, comincia a punire coloro che mentono o che rifiutano l'obbligo.



Il film arriverà nei cinema italiani il 21 giugno prossimo distribuito da Universal Pictures, eccone intanto il trailer italiano ufficiale:



Obbligo o verità: Il trailer italiano del film - HD

Oltre ai due protagonisti, il cast del film comprende Violett Beane, Hayden Szeto, Landon Liboiron, Sophia Taylor Ali e Nolan Gerard Funk.