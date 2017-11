Nut Job: Tutto molto divertente, una scena esclusiva dal sequel animato

Arriva in sala il 23 novembre Nut Job: Tutto molto divertente, sequel animato ancora dedicato alle avventure dello scoiattolo Spocchia e dei suoi amici animali. Nella scena esclusiva che possiamo mostrarvi, la temibile figlia del sindaco corrotto, Heather, mostra come riesce a farsi obbedire dal suo cane Frankie: con pura intimidazione. La povera carlina Sottiletta si trova a dover improvvisare per sopravvivere... Ciò che s'intuisce dalla clip è che Frankie è perdutamente innamorato di Sottiletta, cosa che potrebbe salvarla da morte certa. Ma come si trova lì Sottiletta? Mistero...





La trama ufficiale del film:

In Nut Job 2 - Tutto Molto Divertente, il gruppo di roditori capitanato da Spocchia e dal topo muto Buddy è minacciato dal progetto del sindaco di trasformare il loro parco in un luna park. I due guideranno la rivolta degli animali al ritmo di "andiamo a comandare" e Spocchia troverà anche l'amore con la scoiattolina Andie.