Nuovo trailer italiano per X-Men: Dark Phoenix

Siete pronti per un nuovo film degli X-Men? Meglio di sì, perché non manca molto all’uscita, il 6 giugno prossimo, dell’ennesimo nuovo capitolo delle avventure dei supereroi che hanno aperto la strada all’esplosione dei cinecomic sullo schermo cinematografico del nuovo secolo/millennio. Sono infatti passati quasi vent’anni dal primo adattamento, ben undici film, e una timeline che ci ha spinti indietro e in avanti nella vita dei noti protagonisti della serie. Il tutto in attesa del ritorno a casa, nell’universo Marvel, dopo l’acquisizione della Fox, finora detentrice dei diritti degli X-Men, da parte della Disney, proprietaria della Marvel.

Nel frattempo, però, ecco arrivare un nuovo film, Dark Phoenix, con Jean Grey (Sophie Turner del Trono di spade) che perde il controllo dei suoi rilevanti poteri e dimostra non pochi problemi con la sua identità. Il nuovo capitolo segna l’esordio alla regia dello sceneggiatore e produttore, anima della serie, Simon Kinberg.

Ecco, tutto per voi, il nuovo trailer italiano di X-Men: Dark Phoenix