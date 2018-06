Nuovo energetico trailer internazionale per Mission: Impossible - Fallout

Si chiama stimolare l'appetito quello che sta facendo la campagna marketing della Paramount. Innanzitutto un assaggio dal forte impatto visivo e musicale, a seguire il primo trailer che dice qualcosa sulla storia, poi un altro trailer che ribadisce la storia e mostra le premesse di un grande spettacolo, poi le featurette per ricordare che Tom Cruise esegue personalmente le folli scene acrobatiche che gli stuntman quando le guardano se la fanno sotto. Dal 27 luglio nei cinema americani, dal 29 agosto in quelli italiani distribuito dalla Fox, Mission: Impossbile - Fallout torna oggi sulle home page dei siti di cinema con un nuovo trailer internazionale. Alcuni frammenti li abbiamo già visti, altri sono nuovi, e se dopo questo ancora non siete convinti di andare a vedere il film al cinema, parlatene con un psicologo.

Oltre all'inossidabile Tom, nel film troviamo anche Henry Cavill, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Sean Harris, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Michelle Monaghan, Alec Baldwin, Wes Bentley e Frederick Schmidt.

Qui sotto la trama ufficiale del film.

Anche le migliori intenzioni possono tornare a darti la caccia. Mission: Impossible Fallout, sesto capitolo della saga diretto da Christopher McQuarrie, ritrova Ethan Hunt (Tom Cruise) e il suo team IMF (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames) insieme ad alcuni alleati molto familiari (Rebecca Ferguson e Michelle Monaghan) in una corsa contro il tempo dopo una missione fallita.