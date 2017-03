Nuovi Film al Cinema dal 9 marzo 2017

La sua prima apparizione è quella nel film di Merian C. Cooper ed Ernest B. Schoedsack del 1933. Nel 1976 è arrivato il remake di John Guillermin prodotto da Dino De Laurentiis, che ha avuto un sequel piuttosto risibile 10 anni dopo. Nel 2005 è poi arrivato Peter Jackson con il suo reboot fortemente videoludico. Ora King Kong torna sullo schermo con Jordan Vogt-Roberts, che introduce il gigantesco gorilla (oramai alto più di 30 metri) nel MonsterVerse della Legendary e lo prepara all'annunciato scontro con Godzilla. Ambientato negli anni Settanta, un po' Vietnam-movie, un po' kolossal d'avventura, un po' telefilm anni Ottanta, Kong: Skull Island è un B-Movie ad altro budget che diverte e non annoia mai.

La storia vera di Katherine Johnson e delle colleghe Dorothy Vaughn e Mary Jackson, tre donne nere che, nell'America del 1961, hanno dato un contributo fondamentale allo sviluppo della NASA e hanno permesso che John Glenn diventasse il primo americano nello Spazio. Il diritto di contare è feel good movie che racconta una storia che valeva la pena fosse raccontata al cinema, che tiene bassissima la retorica e la melassa sentimentale e parla del sogno visionario e necessario di superare confini e barriere che altri non hanno forza e carattere di superare. Candidato a tre premi Oscar. Bravissime le protagoniste Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monáe.

Presentato in concorso al Festival di Venezia 2016, La luce sugli Oceani è un melodrammone diretto dal Derek Cianfrance di Blue Valentine e di Come un tuono. Tratto da un romanzo di M.L. Stedman, racconta dell'amore romantico, idilliaco ma dalla svolta tragica tra un soliario e silenzioso guardiano di un faro e una giovane e bella ragazza di buona famiglia che perde la testa per lui: si sposeranno, ma quando i figli non arrivano, nasceranno i problemi. Protagonisti sono i bellissimi Michael Fassbender e Alicia Vikander, che sul set di questo film si sono conosciuti e innamorati, e che fanno ancora coppia fissa.

Un cadavere bellissimo e misterioso, un padre e un figlio che cercano di carpirne i segreti conducendone l'autopsia nei sotterranei della loro morgue. Dopo aver diretto il piccolo gioiellino Trolljegeren, il regista norvegese André Øvredal sbarca negli Stati Uniti e dirige Brian Cox e Emile Hirsh (ma anche la cadaverica e magnetica Olwen Catherine Kelly) nel suo primo film in lingua inglese. Autopsy è un horror minimalista ed elegante, tutto basato sulla costruzione delle atmosfere e sul crescere progressivo della tensione e dell'aria malsana di minaccia che incombe sui due protagonisti. Da notare l'uso della canzonetta "Open Up Your Heart (And Let the Sunshine In)".

La coppia inedita formata da Isabella Ragonese e Luca Marinelli è protagonista del secondo lungometraggio del giovane Fabio Mollo dopo Il sud è niente. Il film s'intitola Il padre d'Italia, e racconta l'amicizia e l'amore tra un ragazzo solitario con un doloroso segreto e una giovane un po' smarrita e incinta: due sconosciuti che trovano riparo e conforto l'uno nell'altra. Mollo, anche sceneggiatore, ha dichiarato che con il suo film voleva "Raccontare la precarietà emotiva della mia generazione".

Dopo le sceneggiature di tante commedie di successo, e dopo il fortunato esordio registico di Se Dio vuole, Edoardo Falcone torna dietro la macchina da presa con Questione di Karma. Davanti, non ci sono più Alessandro Gassmann e Marco Giallini ma Fabio De Luigi e Elio Germano: il primo ricco e stravagante erede di un industriale, il secondo un cinico opportunista che gli viene indicato come reincarnazione del papà morto suicida. Il cast di questa commedia, che Falcone ha scritto a quattro mani con Marco Martani, si completa con la partecipazione di Isabella Ragonese, Eros Pagni e Stefania Sandrelli.

Dopo aver debuttato in anteprima al 34° Torino Film Festival, arriva nelle sale italiane Bleed - Più forte del destino, biopic firmato da Ben Younger che vede protagonisti il Miles Teller di Whiplash nel ruolo del pugile Vinny Pazienza e Aaron Eckhart in quello del suo allenatore Kevin Rooney. Con Martin Scorsese come produttore esecutivo, e basato su una storia vera, Bleed – Più forte del destino unisce con maestria azione, sentimento e umorismo nel ritrarre una delle più grandi rivincite nella storia dello sport. Nel cast, anche Katey Sagal, Ted Levine e Ciarán Hinds.

Alain Gagnol e Jean-Loup Felicioli, gli autori di Un gatto a Parigi, film nominato all’Oscar come miglior film d’animazione nel 2012, tornano nelle sale italiane con il loro nuovo Phantom Boy. Ambientato a New York, racconta dell'incontro tra un ispettore di polizia, finito in ospedale per colpa di un pericoloso malvivente e un ragazzino di 11 anni che ha il potere di uscire dal suo corpo, come un fantasma: grazie ai poteri straordinari del ragazzo, l’ispettore potrà riprendere la sua inchiesta, provando così a fermare il gangster sfigurato che minaccia di distruggere New York con un terribile virus informatico. Vincitore del Platinum Grand Prize al 18° Future Film Festival, presentato al 33° Torino Film Festival - Sezione Festa Mobile.

Basato su un progetto e su un soggetto dell'antropologa Maria Antonietta Mariani, Strane straniere è un documentario diretto da Elisa Amoruso che racconta le storie di cinque donne straniere immigrate in Italia che hanno coronato i loro sogni d'indipendenza professionale. Tra loro, la proprietaria del più famoso ristorante cinese di Roma, Sonia, ma anche la tunisina Sihem, la bulgara Radi, e le due indivisibili amiche Ana e Ljuba, l'una croata e l'altra serba. Distanti per esperienza e provenienza, le unisce l'essere straniere. Tra lavoro, famiglia e relazioni, le loro storie s'intrecciano per raccontare cosa significhi costruire un'identità in un altro Paese.

Dallo straordinario successo di Gomorroidi, la parodia della celebre serie TV che ha conquistato il pubblico di Made in Sud, l’irriverente trio comico I Ditelo Voi arriva anche sul grande schermo con Gomorroide. Nel film Francesco, Lello e Mimmo sono gli attori protagonisti di ‘Gomorroide’, un telefilm che prende in giro la spietata organizzazione criminale. I tre sono coinvolti in una divertente sequenza di equivoci che saranno occasione per portare sul grande schermo, con sorprendenti novità, la loro comicità apprezzata dai tanti fan che li seguono sia in televisione, che in teatro, facendo registrare il tutto esaurito ai loro spettacoli in numerose città italiane.

Tairo, ventenne domatore di leoni, è infelice. Un giorno perde il portafortuna che lo accompagnava da anni, intraprende così un viaggio per l’Italia in cerca dell’uomo che gliel’aveva regalato tanti anni prima: Arthur Robin, ex mister Universo. Mister Universo, terzo lungometraggio di Tizza Covi e Rainer Frimmell, dopo Non è ancora domani - La pivellina e l'inedito Lo splendore del giorno, ed è il secondo dedicato al mondo dei piccoli circhi e alle persone che ci vivono e ci lavorano, girato su pellicola Fuji in 16 mm., con un affascinante stile che mette insieme documentario e fiction in un modo quasi indistinguibile.

