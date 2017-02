Nuovi film al cinema dal 9 febbraio: Cinquanta sfumature di nero, Lego Batman, Incarnate, 150 milligrammi, Un Re allo sbando

Dopo il grande successo di Lego Movie, ecco arrivare in sala il promesso spin-off supereroico del film d'animazione di Chris McKay, con protagonista l'immancabile Cavaliere Oscuro. In Lego Batman - Il Film, però, per sconfiggere l'altrettanto immancabile Joker e i suoi alleati, il supereroe deve abbandonare il suo spirito di giustiziere solitario, cercare di far squadra con agli altri e forse - solo forse - imparare a prendersi un po’ meno sul serio. Perché, sia ben chiaro, quello di McKay è sì un cinecomic, ma pur sempre fatto di Lego, ed è assai più vicino ai toni della commedia che a quelli cupi cui i Batman in carne e ossa ha abituato di recente.

Cinquanta sfumature di nero è l'annunciato sequel di Cinquanta sfumature di grigio, tratto dal secondo romanzo della pruriginosa trilogia di E. L. James. Confermati ovviamente i due protagonisti, Dakota Johnson e Jamie Dornan, rispettivamente Anastasia Steele e Christian Grey, questa volta dietro la macchina da presa c’è James Foley, che sostituisce quella Sam Taylor-Johnson tanto osteggiata dall’autrice dei romanzi da essere dichiarata fuori gioco ancor prima dell’uscita del capitolo cinematografico numero 1. Torbido ed erotico, ma più dark e meno patinato del suo predecessore.

S'intitola Incarnate, ed è un nuovo, ennesimo horror basato su possessioni demoniache. Lo ha diretto Brad Payton, quello dello spettacolare e ultra-catastrofico San Andreas, e protagonisti sono Aaron Eckhart (visto di recente co-pilota di Sully) e Catalina Sandino Moreno. Con loro anche Carice Van Houten, mentre a produrre c'è lo specialista Jason Blum. Incarnate vede Eckhart nei panni di un insolito esorcista, uno scienziato in grado di liberare le persone possedute grazie all'accesso al loro subconscio, che si trova ad affrontare un caso molto difficle quando incontra un bambino di 11 anni alle prese con un demone proveniente dal passato.

Allo scorso Festival di Venezia, nella sezione Orizzonti , è stata presentata una bizzarra e stralunata commedia dal titolo King of the Belgians, diretta a quattro mani da Peter Brosens e Jessica Woodworth: già autori di un film molto interessante, ma che con la commedia aveva ben poco a che fare, come La quinta stagione. Nelle nostre sale col titolo Un Re allo sbando, il film racconta di Re Nicolas III, sovrano del Belgio, che durante una visita di stato in Turchia riceve notizia della secessione della Vallonia e cerca di rientrare al più presto in patria: ma il viaggio di ritorno sarà un'Odissea comica e surreale.

Nell'ospedale di Brest dove lavora, una pneumologa (la brava e bella Sidse Babett Knudsen) scopre un legame diretto tra una serie di morti sospette e l'assunzione del Mediator, un farmaco in commercio da oltre trent'anni. Dall'inizio in sordina all'esplosione mediatica del caso, la storia ispirata alla vita di Irène Frachon raccontata da 150 milligrammi, diretto da Emmanuelle Bercot, è una lotta di Davide contro Golia per arrivare finalmente al trionfo della verità.

