Nuovi Film al Cinema dal 4 gennaio: Assassin's Creed, Collateral Beauty, Sing e Il cliente

Oltre a tutti i film attualmente nei cinema italiani, ecco quali sono le novità cinematografiche in arrivo in sala questa settimana: dal 4 gennaio potremmo vedere Assassin's Creed, il film con Michael Fassbender ispirato al mondo dell'omonimo celebre videogioco, Collateral Beauty con Will Smith e Sing, il nuovo film d'animazione dai creatori dei Minions. Dal 5 gennaio arriverà invece Il Cliente, il pluripremiato film di Asghar Farhadi, candidato ai Golden Globes 2017.



Ecco qualche dettaglio in più su tutti questi film che ci aspettano al cinema questa settimana:

Grazie ad una tecnologia rivoluzionaria in grado di sbloccare i ricordi genetici, Callum Lynch sperimenta le avventure di Aguilar, suo antenato della Spagna del XV secolo, scoprendo così di discendere da una misteriosa società segreta, gli Assassini. Accumulando conoscenze ed incredibili abilità, Callum sarà in grado di sfidare una potente e crudele organizzazione Templare dei giorni nostri. Questa è la trama dell'attesissimo Assassin's Creed, adattamento dell'omonima serie di videogame diretto da Justin Kurzel di cui è protagonista Michael Fassbender assieme a Marion Cotillard, Brendan Gleeson, Jeremy Irons e Ariane Labed.



Collateral Beauty è il dramma interpretato da Will Smith (ma anche da Helen Mirren, Kate Winslet, Keira Knightley, Edward Norton, Naomie Harris e Michael Peña) che promette di mandare esaurite le riserve di Kleenex degli spettatori italiani. Sceneggiato da Allan Loeb e diretto da David Frankel, il film racconta di un importante dirigente di New York che perde ogni entusiasmo a seguito di una grave tragedia personale. A quel punto, alcuni suoi amici escogitano un piano drastico per evitare che perda interesse in ogni cosa. Spingendolo al limite, lo costringono a confrontarsi con la verità con modi umani profondi e sorprendenti.



Commedia musicale animata su un talent di animali, targata Illumination Entertainment e scritta e diretta da Garth Jennings, Sing racconta di un koala impresario teatrale, che decide di salvare la sua fallimentare azienda con un talent aperto a tutti. Tra i concorrenti spiccheranno un topo canterino, una timida elefantina con una gran voce, una maialina madre di famiglia, una porcospina rock e un gorilla che non vuole seguire la strada del crimine indicata dal babbo.



Al cinema dal 5 gennaio: Premiato al Festival di Cannes 2016 per la migliore sceneggiatura e la migliore interpretaziona maschile, Il cliente è il nuovo film del regista iraniano di Una separazione, Asghar Farhadi. Racconta la storia di una coppia costretta ad abbandonare il loro appartamento al centro di Teheran a causa di urgenti lavori di ristrutturazione: trovata una sistemazione provvisoria, lei sarà vittima di un'aggressione casuale, e lui diventerà ossessionato dal rintracciare il responsabile. Da un lato la pulizia della messa in scena, dall'altro la precisione del copione, l'andamento di una storia che si avvolge lentamente su di te e su sé stessa, catturandoti e non lasciando(si) scampo.





