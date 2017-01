Nuovi Film al Cinema dal 26 gennaio: La La Land, Split, Fallen, Proprio Lui? e tutte le altre uscite

Protagonista, una coppia francamente irresistibile come quella formata da Emma Stone e Ryan Gosling, alla loro terza collaborazione. Alla regia, il Damien Chazelle dell'osannato Whiplash. Il film, un musical vero e proprio, un'opera in cui (per dirla col regista) Gene Kelly incontra Thelonious Monk, ma anche (aggiungiamo noi) Casablanca, il cinema classico hollywoodiano e l'indie dei giorni nostri. Tanto romanticismo, ma asciutto e financo malinonico, tanto malinconico. Non sorprende che La La Land abbia conquistato tutti, e conquisterà anche voi.

La sequenza ideale e non dichiarata parte da Psycho di Alfred Hitchcock, passa per Doppia personalità di Brian De Palma e arriva a questo Split, che è il nuovo film dell'ex enfant prodige M. Night Shyamalan. Col procedere dei film, l'aumento del numero delle personalità del protagonista, che nel caso di James McAvoy arrivano addirittura a 23, forse addirittura 24. In questo divertente thriller psicologico, che poi finisce col l'ammiccare perfino al mondo dei comics, a fare la damsel in distress è la brava Anya Taylor-Joy vista nell'horror The Witch; ma nel cast - attenzione - c'è anche la Betty Buckley che interpretava Abby ne La famiglia Bradford.

Adattamento cinematografico del primo romanzo della vendutissima saga firmata da Lauren Kate, Fallen racconta la storia di Lucinda “Luce” Price, una 17enne molto determinata accusata di un crimine che non ha commesso e spedita in un rigido riformatorio dove si trova a essere corteggiata da due ragazzi, ai quali si sente inspiegabilmente legata: due angeli caduti che si contendono il suo amore da secoli. A dirigere c'è Scott Hicks, mentre nei panni dei tre protagonisti ci sono Addison Timlin, Jeremy Irvine e Harrison Gilbertson.

Suoceri e generi. Una lunga storia, spesso complicata e dolorosa, non senza risvolti volontariamente o involontariamente comici. Da Indovina chi viene a cena? a Ti presento i miei, il cinema come la vita sono pieni di storie di rapporti burrascosi: l'ultima, in ordine di tempo, e questo Proprio lui?, nel quale un riluttante Bryan Cranston si trova costretto a convivere per qualche tempo col fidanzato della figlia (Zoey Deutch), che è il ricchissimo e megalomane James Franco. A dirigere questa commedia uno specialista come John Hamburg, che in curriculum vanta titoli come ...E alla fine arriva Polly e diversi episodi della serie tv New Girl.

Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner e Anne Dorvaldi sono i protagonisti di Riparare i viventi, il dramma diretto da Katell Quillévéré tratto dall'omonimo romanzo di Maylis de Kerangal (pubblicato in Italia da Feltrinelli) e presentato al Festival di Venezia 2016 nella sezione Orizzonti. Nel film s'intrecciano le vicende di un giovane surfista rimasto vittima di un grave incidente stradale e quella di una donna che, a Parigi, è in attesa di un trapianto.

Uno dei più celebrati autori del documentario dei nostri tempi, Alex Gibney, racconta la storia di Stuxnet, potentissimo e misterioso virus informatico che è stato elaborato e utilizzato da Stati Uniti e Israele come arma per indebolire l'avanzata dell'Iran verso il nucleare. Zero Days è un emozionante e inquietante viaggio negli scenari non più futuri ma attualissimi della cyber-guerra e dello spionaggio digitale. Il thriller perfetto per accompagnare le polemiche sugli hacker russi che hanno segnato l'elezione di Donald Trump.

Dopo il successo di Doraemon Il Film e Doraemon Il Film - Nobita e gli eroi dello spazio, torna al cinema con Doraemon il film - Nobita e la nascita del Giappone il gatto più amato da intere generazioni. Nobita e i suoi amici, stanchi del mondo odierno, decidono di partire per una nuova avventura viaggiando indietro nel tempo di ben 70.000 anni, in un'epoca in cui il Giappone non era ancora abitato. Qui, grazie ai poteri di Doraemon, popolano il Pianeta di creature magiche, finché un giorno incontrano Kukuru, un ragazzo dell'epoca primitiva il cui villaggio è stato distrutto dalla tribù di Ghigazombie, un terribile e infido stregone-sciamano.

Presentato al Festival di Venezia e al Toronto Film Festival del 2016, Austerlitz è un film che riflette sul senso della memoria della Shoah raccontando il turismo di massa nei campi di sterminio nazisti. Diretto da Sergei Loznitsa, il film è stato designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani con la seguente motivazione: "Il regista ucraino apre gli occhi degli spettatori sui campi di sterminio, mostrandone la fruizione attuale, tra il museale e il turistico. Ne esce uno stratificato sguardo sull'umanità, sulla percezione della barbarie e della memoria, oltre che (ovviamente) sul ruolo dell'immagine e dell'immaginario."

Il viaggio di Fanny, diretto da Lola Doillon, è la storia vera della tredicenne Fanny Ben-Ami e delle sue sorelle, lasciate dai genitori in una delle colonie francesi destinate a proteggere i minori dai rischi della guerra. Lì conoscono altri coetanei e con loro, quando i rastrellamenti nazisti si intensificano e inaspriscono, sono costrette alla fuga e a fare i conti con la fame, con il freddo, con l’odio dei nemici. Anche nelle difficoltà più ardue e nella paura riusciranno però a conservare il loro essere bambini, imparando ad essere indipendenti e scoprendo il valore della solidarietà e dell’amicizia.

Diretto da Léa Fehner, Les Ogres racconta di una turbolenta compagnia teatrale nella quale il lavoro, i legami familiari, l’amore e l’amicizia si mescolano con veemenza, scavalcando i confini tra la finzione del palcoscenico e la vita reale - vanno di città in città, con una tenda in spalla e il loro spettacolo a tracolla. E mettono in scena Cechov. Ma l'imminente arrivo di un bambino e il ritorno di un ex amante faranno rivivere le ferite che si pensava fossero ormai dimenticate. Il film, interpretato tra gli altri da Adéle Haenel, Marc Barbé, Franҫois Fehner, Marion Bouvarel, Inès Fehner e Lola Dueñas, è candidato nelle categorie miglior film, migliore regia, migliore sceneggiatura ai prestigiosi premi Lumières.

Uscito in Giappone lo scorso agosto e in lista per le nomination agli Oscar 2017, Your Name. è il nuovo capolavoro di Makoto Shinkai, il creatore di meraviglie come Giardino delle Parole, 5 cm per second, Viaggio verso Agartha e La Voce delle Stelle. Il film ci accompagna nella vita di Mitsuha e Taki, liceale di provincia lei e di Tokyo lui, due ragazzi misteriosamente legati da alcuni strani sogni incrociati.

Proiettato in anteprima al Trieste Film Festival, esce nelle nostre sale un documentario che ha fatto a lungo parlare di sé: s'intitola A German Film, ed è praticamente una lunga intervista a Brunhilde Pomsel, una donna che oggi ha 105 anni ed è l'unica persona ancora in vita ad essere stata molto vicina ad uno dei peggiori criminali della storia. La Pomsel è stata infatti la segretaria e stenografa del Ministro della Propaganda nazista Joseph Goebbels, e nel film parla di lui e di come lei come tanti altri milioni di tedeschi possano essere rimasti vittime del fascino di un'ideologia tanto perversa.

C’è un uomo che da oltre 20 anni, da solo, cocciutamente, si dedica ad una missione di portata universale: cercare, rintracciare, archiviare ed eseguire la musica composta nei campi di concentramento della Seconda Guerra Mondiale. È un italiano, il suo nome è Francesco Lotoro. La sua appassionata ricerca è ora un film dal titolo Maestro: un viaggio nel tempo, per combattere l'oblio e conservare la memoria degli uomini e delle donne che con la loro musica hanno saputo opporsi all’annientamento.

