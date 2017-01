Nuovi Film al Cinema: Arrival, L'ora legale, xXx: il ritorno di Xander Cage, Qua la zampa, Dopo l'amore

A come ambizioso, A come alieni, A come Amy Adams, A come Arrival. Che è il film di fantascienza diretto da Denis Villeneuve e interpretato dalla brava attrice americana che è stato presentato in concorso al Festival di Venezia 2016 e che mescola lo Spileberg di Incontri ravvicinati con le sospensioni filosofiche e new age di Terrence Malick, raccontando la storia di una linguista chiamata dai militari a un compito tanto A come arduo quanto A come affascinante: trovare un codice linguistico per parlare con gli extraterrestri sbarcati sul nostro pianeta. A come a naso, ne sentieremo parlare agli Oscar.

Chi l'ha visto alla Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes 2016 ne è rimasto incantato. Chi, avendolo perso a Cannes, l'ha poi visto al Festival di Torino qualche mese dopo, se ne è innamorato. E probabilmente Dopo l'amore piacerà molto anche a voi che andrete a vederlo in sala. Diretto dal belga Joachin Lafosse, racconta la storia di un uomo e una donna che, dopo 15 anni di matrimonio, decidono di separarsi: il problema, però, è che nessuno dei due ha i soldi per una nuova casa, e quindi i due sono costretti a convivere ancora a lungo. Molto bravi i protagonisti di questa autopsia sentimentale, Bérénice Bejo e Cédric Khan

Vin Diesel, oltre Fast and Furious c'è di più. No, il pelatissimo e muscoloso attore americano non adatta William Shakespeare (anche se non è escluso che gli piacerebbe farlo), ma torna vittorioso a vestire i panni di un altro suo personaggio iconico. Ce lo dice il titolo: xXx: il ritorno di Xander Cage, che è diretto da D.J. Caruso e che piazza al fianco di Vin Diesel, rientrato nella saga spy-action ad altro tasso d'adrenalina e sport estremi alle sue condizioni, attori come Toni Collette e Samuel L. Jackson, bellezze come Ruby Rose e Nina Dobrev, ed esperti di arti marziali come Donnie Yen e Tony Jaa.

Salvatore Ficarra e Valentino Picone, al cinema, non vogliono mica inflazionarsi. Dal 2001 di Nati stanchi, di film di hanno girati solo cinque: e il quinto che sta uscendo nelle nostre sale, che li vede protagonisti, registi e sceneggiatori, si chiama L'ora legale. Una commedia che, a partire dalle elezioni comunali di un piccolo paese siciliano, dove si fronteggiano il sindaco storico e un novellino della politica a capo di una lista civica, racconta con garbo e amarezza delle piccole e grandi ipocrisie del nostro paese, delle logiche opportunistiche e clientelari, dell'allegia antropologica degli italiani alle regole.

Era il 1985 quando Lasse Hallström, ancora confinato nella natìa Svezia e non emigrato alla volta del cinema europeo e hollywoodiano, dirigeva La mia vita a quattro zampe. Ora, a più di trent'anni di distanza, torna a occuparsi di questioni canine con Qua la zampa!, film per famiglie interpretato da Dennis Quaid e tratto dal best seller W. Bruce Cameron, pubblicato in Italia con il titolo di "Dalla parte di Bailey". E a doppiare Bailey, che è il cane protagonista della storia, nella versione italiana del film che trovate in sala c'è il Gerri Scotti dei quiz televisivi Mediaset.

Il mondo magico, opera prima di Raffaele Schettino è basato su vicende vere a cavallo degli anni ‘40. Racconta, fra antichi riti e canti popolari, la storia vera di Gianni (interpretato dal regista): sopravvissuto alla campagna di Russia durante la II guerra mondiale, diserta e si rifugia a Piadena, in provincia di Cremona, dove si innamora della misteriosa Teresa. Nella confusione che segue l’armistizio del 1943, decide di rientrare a Frigento, in Irpinia, sua città di origine, dove sposa il suo primo amore. Teresa, abbandonata, trasforma la sua rabbia in maledizione e da quel momento la vita di Gianni è un’unica teoria di sciagure.

Nebbia in agosto, diretto da Kai Wessel, è basato sulla vera storia del tredicenne tedesco Ernst Lossa, già raccontata nell'opera omonima di Robert Domes. Siamo nella Germania del Sud, all'inizio anni ‘40; Ernst è un ragazzino orfano di madre, molto intelligente ma disadattato. Le case e i riformatori nei quali ha vissuto l’hanno giudicato "ineducabile”, ed è stato confinato in un’unità psichiatrica a causa della sua natura ribelle. Qui però si accorge che alcuni internati vengono uccisi sotto la supervisione del dottor Veithausen. Ernst decide quindi di opporre resistenza, aiutando gli altri pazienti, e pianificando una fuga insieme a Nandl, il suo primo amore.

Cracovia, anni '60. Il giovane Karol è un tuffatore esperto e di buona famiglia. Una sera, al luna park, scopre casualmente il corpo di un bambino assassinato e, poco dopo, un uomo che si allontana silenziosamente dal parco divertimenti. Il ragazzo non avvisa le autorità e decide di agire da solo per rintracciare l'uomo misterioso e scoprire se è il serial killer soprannominato "il ragno rosso" che sta seminando il panico in città. Questa la trama di Il ragno rosso, thriller polacco diretto da Marcin Koszalka.

In occasione del ventennale del circolo pensionati di un paese trentino, la presidentessa, decide di indire una raccolta fondi per una nobile causa: quella di portare le sue "ragazze" al mare, che non hanno mai visto. Questa storia, vera, è raccontata da Katia Bernardi nel documentario Funne - Le ragazze che sognavano il mare, presentato nel corso della Festa del Cinema di Roma 2016. Dal film, la stessa regista ha poi tratto un libro edito da Mondadori arrivato alla seconda ristampa e in uscita in Spagna e Germania.

