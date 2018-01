Nuovi dettagli sul personaggio di DiCaprio nel film di Tarantino

Sappiamo da non troppi giorni che il protagonista del nuovo film di Quentin Tarantino, quello ambientato nel 1969 e che ha sullo sfondo gli omicidi della setta di Charles Manson, è Leonardo DiCaprio. Sappiamo inoltre che la star non ricoprirà il ruolo di Manson (che poi non è il vero protagonista della storia), ma di un attore televisivo un tempo famoso che tenta di rilanciare la propria carriera insieme alla sua spalla e controfigura. Oggi apprendiamo ulteriori dettagli sul personaggio, che arrivano da Mike Felming di Deadline, che dice:

Si tratta di un attore che è stato protagonista di una serie western intitolata The Bounty Law che è andata in onda dal 1958 al 1963. Il suo tentativo di passare al cinema non ha funzionato e nel 1969 - il film è ambientato nel momento in cui il movimento hippy di Hollywood era in pieno rigoglio - lo troviamo mentre fa piccole apparizioni in altre serie e nel frattempo medita di recarsi in Italia, dove si girano molti western a basso budget.

La biografia del personaggio sembra molto interessante e siamo certi che Leonardo DiCaprio lo renderà sì malinconico, dato l'infausto destino professionale che lo caratterizza, ma non mancherà di conferirgli un pizzico di ironia, aiutato dagli irresistibili dialoghi che solo Tarantino è capace di scrivere.

Oltre a Leo, nel cast dovrebbe esserci Margot Robbie nei panni di Sharon Tate, sempre che l’attrice confermi. Ricordiamo che il regista vorrebbe anche Brad Pitt, Tom Cruise e Al Pacino. Ci sarà tempo per scoprire se riuscirà ad averli, visto che il film arriverà in sala addirittura il 9 agosto del 2019, in occasione del cinquantesimo anniversario della strage di Bel Air.