Nuove immagini di Monster Hunter in due trailer internazionali del film con Milla Jovovich

Nuovi trailer pensati per il mercato cinese e per quello giapponese regalano le prime immagini di Ron Perlman nei panni dell'Ammiraglio e di un Palico, la creatura felina che aiuta gli umani a combattere i mostri.

Negli Stati Uniti ne hanno da poco non solo confermato ma addirittura anticipato la data d'uscita, fissata ora per il giorno di Natale. Da noi era previsto per il 3 dicembre, ma al momento l'incertezza su come e quando riapriranno i cinema è totale.

Intanto, arrivano da Cina e Giappone due nuovi trailer di Monster Hunter nei quali vengono mostrati per la prima volta Ron Perlman nei panni dell'Ammiraglio, e un Palico, le creature feline che si alleano con gli umani per aiutarli a scovare e sconfiggere i mostri che li minacciano.

Ecco a voi le immagini:

Monster Hunter: due nuovi trailer internazionali del film







Monster Hunter vede protagonista Milla Jovovich, diretta dal marito Paul W.S. Anderson, nei panni di Artemis, leader di una squadra di militari dell'ONU, che viene trasportata in un'altra dimensione e in un mondo popolato da mostri. Lì incontra un personaggio di nome il Cacciatore (il Tony Jaa di tanti film di arti marziali) , con il quale cercherà di impedire che i mostri di quel mondo raggiungano il portale dimensionale dal quale lei stessa è arrivata e attacchino la terra.

Nel cast ci sono anche T.I. Harris, Diego Boneta, Meagan Good e Josh Helman.