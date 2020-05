Nuove date per Spiral - L'eredità di Saw e John Wick 4

News Cinema

La Lionsgate per sicurezza proietta (molto) nel futuro l'uscita di due film molto attesi, il reboot Spiral - L'eredità di Saw e il quarto John Wick. Annunciate anche le nuove date di uscita di altri titoli.

Mentre l'industria del cinema si prepara - speriamo - a ripartire adottando rigorose misure di sicurezza sui set, le case di produzione continuano a spostare l'uscita dei loro film più attesi, visto che non si sa ancora quando potranno riaprire le sale cinematografiche e non tutti sono disposti a distribuire i film direttamente in streaming. Adesso tocca alla Lionsgate, che ha diversi film pronti o in preparazione. Il primo, di cui abbiamo già visto il trailer, è Spiral - L'eredità di Saw, il nuovo capitolo della sadica saga horror. Su twitter questo è quanto scritto sull'account del film:

"Ai nostri fan. Ci dispiace informarvi che l'uscita di Spiral è spostata al 21 maggio 2021. Comprendiamo e condividiamo la vostra delusione. Apprezziamo il vostro continuo supporto e speriamo che stiate al sicuro in questo periodo difficile. Inoltre, se qualcuno ha visto Billy il pupazzo ce lo fa sapere, per favore? Non si vede da un po' ai nostri incontri video".

Ancora più atteso, probabilmente, John Wick 4, che sarebbe dovuto uscire il 21 maggio 2021 (data che avrebbe visto, in un mondo normale, anche l'uscita del quarto Matrix in un double bill di Keanu Reeves), ma che viene spostato di un anno, per cui non se ne parla fino al 27 maggio 2022, quando questa pandemia, si spera, sarà solo un brutto ricordo.

Quanto agli altri film Lionsgate, l'uscita di Chaos Walking di Doug Liman, con Tom Holland e Daisy Ridley, resta fissata al 22 gennaio 2021, mentre il sequel di Come ti ammazzo il bodyguard, con Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson, Hitman's Wife Bodyguard, uscirà il 20 agosto 2021 e il film in cui Nicolas Cage interpreterà se stesso, The Unbearable Weight of Massive Talent, resta confermato al 19 marzo 2021.