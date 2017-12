Nuova foto per Animali fantastici 2: I crimini di Grindelwald

Siamo ormai alle ultime ore di questo 2017, momento adatto per proiettarci su quello che il cinema ci regalerà di più atteso nel corso dei prossimi dodici mesi. Molta curiosità c’è intorno alla nuova grande saga della Warner post Harry Potter, anche dopo un primo episodio non amato da tutti. Animali fantastici 2: I crimini di Grindewald è previsto in sala dal 15 novembre 2018 e iniziano a circolare i primi materiali, come la foto che trovate qui sotto, con la coppia composta da Newt Scamander (Eddie Redmayne) e Tina Goldstein (Katherine Waterstone). Proprio i due che alla fine del primo episodio si sono divisi, nonostante la promettente relazione pronta a sbocciare.

Vestiti diversi, più scuri, taglio di capelli più aggressivo, eccoli in questa foto anticipata da Empire.

Altre 2 foto con Jude Law nei panni del giovane Albus Silente, Johnny Depp in quelli di Grindelwald e Poppy Corby-Teuch (Rosier), arrivano da USA Today









Per il resto, festeggiate fine anno con calma, oltre agli undici mesi successivi, quelli che mancano all’uscita del 15 novembre di Animali fantastici 2: I crimini di Grindelwald.