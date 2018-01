Numerose donne accusano James Franco di molestie sessuali

Il New York Times ha deciso di cancellare l'evento TimesTalk con James Franco dopo che numerose donne su Twitter lo hanno accusato di molestie sessuali durante e dopo la cerimonia dei Golden Globe tenutasi domenica scorsa.

Ieri un portavoce del giornale ha annullato il TimesTalks che si sarebbe dovuto tenere oggi. "L'evento aveva l'intenzione di essere una discussione sulla realizzazione del film The Disaster Artist. Data la controversia riguardante le recenti accuse, non ci sentiamo più a nostro agio nel procedere in questa maniera."

Ricordiamo che proprio domenica James Franco ha vinto il Golden Globe come miglior attore in un musical o commedia per il suddetto film, che ha anche diretto. Durante la trasmissione della serata alcune donne sono uscite allo scoperto su Twitter e hanno "formalizzato" le loro accuse: l'attrice Violet Paley ha scritto che Franco l'avrebbe costretta a un rapporto orale e che in seguito avrebbe chiesto a una sua amica di diciassette anni di raggiungerlo nel suo albergo. La stessa Paley ha poi continuando scrivendo che Franco qualche settimana fa le avrebbe telefonato scusandosi con lei e con "altre ragazze" per il comportamento inappropriato.

Sarah Tither-Kaplan, ex studentessa di recitazione di Franco, ha twittato riguardo un'esperienza riguardante scene di nudo richieste in maniera inadeguata per recitare nei suoi film. Entrambe le donne hanno cominciato i loro tweet ironizzando sulla scelta dell'attore/regista di indossare la spilla Time Up, a supporto del progetto di prevenzione contro l'abuso sessuale a Hollywood.

Anche la più conosciuta Ally Sheedy ha reagito su Twitter alla vittoria di Franco con dei commenti piuttosto espliciti: "James Franco ha appena vinto. Per favore non chiedetemi più perché ho lasciato il mondo dello spettacolo." E poi ha continuato: "Ok aspetta. Addio. Christian Slater e James Franco al tavolo del #MeToo." "Perché è un uomo a condurre? Perché a James Franco è permesso partecipare? Ho detto anche troppo. Notte a tutti." I tweet della Sheedy sono poi stati rimossi.