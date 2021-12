Nowhere Special: intervista a Uberto Pasolini, il regista dalle All Star rosse

News Cinema

Abbiamo incontrato il regista Uberto Pasolini, uomo di grande simpatia, intelligenza e sensibilità che in passato ha diretto Still Life. Il suo nuovo film Nowhere Special - Una storia d'amore è al cinema dall'8 dicembre, distribuito da Lucky Red.

E’ un simpatico signore con la barba e le All Star rosse Uberto Pasolini, e proprio quelle All Star rosse sono il bello e il "qualcosa in più" del regista di Nowhere Special - Una storia d'amore, perché significano vitalità, empatia e lo spirito di un ragazzo.

Dopo il bellissimo Still Life, del 2013, Uberto Pasolini dirige un altro film che sfiora il tema della morte, pur essendo un inno alla vita. Ispirato a un fatto realmente accaduto trovato fra le pagine di un quotidiano, Nowhere Special è la storia di un padre che ha ancora poco tempo da vivere e che cerca una nuova famiglia per il suo bambino piccolo. Pasolini ce ne parla in questa intervista, in cui ci spiega anche la scelta di James Norton come protagonista.



Nowhere Special - Una storia d'amore: La nostra Intervista Esclusiva a Uberto Pasolini - HD

Nowhere Special è nelle sale dall'8 dicembre, distribuito da Lucky Red.

