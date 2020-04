Now You See Me 3: via libera al sequel con una nuova storia e un nuovo cast

News Cinema

La casa di produzione Lionsgate ha assunto lo sceneggiatore Eric Warren Singer per scrivere la storia del nuovo Now You See Me, portando così a tre il numero dei titoli di questa saga sui maghi del crimine.

Già qualche mese fa se ne era parlato, ma a quanto sembra la casa di produzione Lionsgate ha deciso di ripartire da zero affidando la storia a un nuovo sceneggiatore. Now You See Me 3 andrà a completare la trilogia sui maghi del crimine dopo Now You See Me e Now You See Me 2, diretti rispettivamente da Louis Leterrier e Jon M. Chu. Questo terzo film sarà scritto da Eric Singer, nominato all'Oscar per la sceneggiatura di American Hustle, il quale pare abbia avuto un'idea particolarmente originale per ridare linfa ai personaggi di Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson e Dave Franco, a patto che gli attori vogliano riprendere quei ruoli (ancora nulla è confermato). Soprattutto si parla di nuovi personaggi, dunque nuovi attori, che potranno avere un peso determinante, così come è stato per il secondo capitolo con l'ingresso di Daniel Radcliffe.

"Questa saga vuole sorprendere e coinvolgere" spiega Nathan Kahane, presidente di Lionsgate, "ma come ogni grande illusionista che non può riproporre gli stessi trucchi, Eric Singer ha qualcosa di davvero speciale nelle maniche per questo nuovo film". Eric Singer è anche tra gli sceneggiatori di Top Gun: Maverick che uscirà il prossimo 23 dicembre.

Qui sotto il trailer di Now You See Me 2.