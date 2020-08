Notturno: una nuova suggestiva clip dal film di Gianfranco Rosi, in concorso a Venezia

News Cinema

Il nuovo atteso film del premiato regista di Sacro GRA e Fuocoammare, arriverà nelle nostre sale il 9 settembre.

Una bandiera sferzata dal vento segna il confine tra la notte e il giorno, nel racconto di un dramma umano che trascende le divisioni geografiche e il tempo dei calendari; Notturno illumina, attraverso incontri e immagini, la quotidianità che sta dietro la tragedia continua di guerre civili, dittature feroci, invasioni e ingerenze straniere, sino all'apocalisse omicida dell'ISIS.



Notturno: Nuova Clip Ufficiale del Film "Check Point" - HD

Notturno, il nuovo film di Gianfranco Rosi, Leone d'Oro con Sacro Gra, Orso d'Oro e Nomination agli Oscar con Fuocoammare, è stato girato nel corso di tre anni in Medio Oriente sui confini fra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano, per raccontare storie diverse, al di là delle divisioni geografiche ma unite dalla narrazione. Tutt'intorno, e dentro le coscienze, segni di violenza e distruzione: ma in primo piano è l’umanità che si ridesta ogni giorno da un Notturno che pare infinito. Notturno è un film di luce dai materiali oscuri della storia.



Notturno: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Dopo la presentazione in concorso al Festival di Venezia 2020, Notturno parteciperà ai tre Festival nord-americani tra i più importanti: Toronto, Telluride e New York Film Festival. Il film sarà nei cinema italiani dal 9 settembre, distribuito da 01 Distribution.