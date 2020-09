Notturno, una clip esclusiva dal film di Gianfranco Rosi sugli echi della violenza, in concorso a Venezia

News Cinema

In questa clip di Notturno, un bambino e un'insegnante cercano di ripercorrere il trauma di un attacco dell'ISIS. Il nuovo film del premiato regista di Sacro GRA e Fuocoammare,

Gli occhi chiusi e il respiro profondo dei bambini che hanno visto e disegnato le torture dell'Isis nei loro villaggi.

In Notturno la guerra non appare direttamente, la sentiamo nel lutto delle madri, nei balbettii di bambini feriti per sempre, nella messinscena della politica in bocca ai pazienti di un istituto psichiatrico. Storie diverse, rese omogenee da una narrazione che supera le dinamiche dei conflitti. Violenza e distruzione intorno e nel profondo delle coscienze: eppure ogni giorno l'umanità si ridesta da un notturno che pare infinito. Dall'oscurità della storia, Notturno ricava la luce.



Notturno: Il Trailer Ufficiale del Film - HD