Notturno, il nuovo film di Gianfranco Rosi, al cinema dal 9 settembre: ecco il poster in anteprima!

Notturno, il nuovo film di Gianfranco Rosi, già regista dei premiati Sacro Gra e Fuocoammare, sarà presentato in concorso al Festival di Venezia e arriverà nei cinema il 9 settembre prossimo, distribuito da 01Distribution.

Trionfatore del Festival di Venezia 2013 con Sacro Gra, vincitore del Leone d'Oro, e Orso d'Oro del miglior film alla Berlinale 2016 con Fuocammare (quell'anno candidato anche all'Oscar), il regista Gianfranco Rosi sarà di nuovo grande protagonista di prestigiosi Festival Internazionali e della riapertura della stagione cinema cinematografica nel nostro paese, nel mese di settembre prossimo.

Il suo nuovo atteso film Notturno sarà, infatti, in concorso al Festival di Venezia e verrà poi presentato in selezione ufficiale al Toronto Film Festival. In quegli stessi giorni, il 9 settembre, il film uscirà nei cinema italiani, distribuito da 01 Distribution.

Girato nel corso di tre anni in Medio Oriente sui confini fra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano, Notturno racconta la quotidianità che sta dietro la tragedia continua di guerre civili, dittature feroci, invasioni e ingerenze straniere, sino all'apocalisse omicida dell’ISIS. Storie diverse, alle quali la narrazione conferisce un'unità che va al di là delle divisioni geografiche. Tutt'intorno, e dentro le coscienze, segni di violenza e distruzione: ma in primo piano è l'umanità che si ridesta ogni giorno da un Notturno che pare infinito.



Durante tre anni di viaggio in Medio Oriente, - racconta Rosi - ho incontrato le persone che vivono nelle zone di guerra. Ho voluto raccontare le storie, i personaggi, oltre il conflitto. Sono rimasto lontano dalla linea del fronte, ma sono andato laddove le persone tentano di ricucire le loro esistenze. Nei luoghi in cui ho filmato giunge l'eco della guerra, se ne sente la presenza opprimente, quel peso tanto gravoso da impedire di proiettarsi nel futuro. Ho cercato di raccontare la quotidianità di chi vive lungo il confine che separa la vita dall'inferno. In attesa di vedere il film al cinema dal 9 settembre prossimo, ve ne mostriamo, in anteprima esclusiva, il poster ufficiale:





