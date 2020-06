Notting Hill: curiosità top, retroscena e baci della rom com con Julia Roberts e Hugh Grant

News Cinema

Notting Hill, il film con Julia Roberts e Hugh Grant: alla scoperta della commedia sentimentale diretta da Roger Michell e sceneggiata da Richard Curtis che è il più bel film romantico di fine XX° secolo.

Nell'ultimo anno di un secolo glorioso e ricco di eventi come il Ventesimo usciva una commedia sentimentale destinata a lasciare un segno indelebile nell'anima di molti romanticoni, un film londinese al 100% che avrebbe rilanciato un quartiere e una strada della capitale inglese trasformandoli in luoghi di culto e pellegrinaggio. Parliamo di Notting Hill, uscito appunto nel 1999. Il segreto del suo successo risiede anche in due accoppiate vincenti: da una parte il binomio Richard Curtis/Roger Michell (il primo nella veste di sceneggiatore e il secondo dietro alla macchina da presa) e dall'altra i due protagonisti Julia Roberts e Hugh Grant, alias Hollywood che incontra il cinema britannico.

Notting Hill raccontava l'improbabile love story fra un'attrice USA di nome Anna Scott e il libraio di Londra William Thacker, e introduceva l'attore gallese Rhys Ifans, a cui era stato affidato il ruolo del bizzarro coinquilino del personaggio di Grant. Con un incasso complessivo di 364 milioni di dollari e una colonna sonora premiata ai Brit Awards 2000, Notting Hill ci ha lasciato in eredità battute memorabili, come lo scambio "Posso restare un po’ di più?", "Resta per sempre" o la dichiarazione d'amore di Anna: "Sono anche una semplice ragazza che sta di fronte a un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla". Sul film sono stati versati fiumi di inchiostro e moltissime sono le curiosità che lo riguardano. Noi abbiamo scelto le più interessanti e divertenti.



Notting Hill: Il Trailer Ufficiale del Film

Notting Hill: dieci curiosità di cui non potete non essere a conoscenza

La libreria di Will

Il negozio di libri di William Thacker in cui si svolgono molte scene di Notting Hill si trova al numero 142 di Portobello Road ed è in realtà un negozio di oggetti antichi, oggi chiamato proprio Notting Hill. Accanto c'era un macellaio e, un paio di portoni più in là, l'ufficio di Richard Curtis. Poco dopo l'uscita e il planetario successo del film, l'appartamento sopra la libreria fu acquistato dalla cantante Adele, che vi abitò per un breve periodo di tempo.

La casa di Will

La casa con la porta blu in cui abita Will era la casa di Richard Curtis. Fu venduta un anno dopo l'arrivo in sala del film e la porta blu venne smantellata e venduta all'asta. La porta sostitutiva fu dipinta di nero, nella speranza che nessuno riconoscesse la casa. Cosa che non accadde, perché, trascorse poche settimane, qualcuno scrisse sulla porta con la bomboletta spray: "Questa è la porta di Hollywood".

La panchina del primo appuntamento

La famosa panchina dove Julia Roberts/Anna e Hugh Grant/Will si siedono la sera del loro primo appuntamento si trova oggi nei Queens Gardens della città australiana di Perth. Dopo l'uscita del film è stata messa all'asta e acquistata da un australiano che voleva fare un regalo romantico alla sua innamorata. La relazione fra i due naufragò e così la panchina fu donata da un abitante di Perth alla città. Come in Notting Hill, si trova in un giardino che di notte è chiuso. La scritta che vi si leggeva nel film ("A June, che amava questo giardino… da Joseph, che ha sempre seduto di fianco a lei") è rimasta.

Girare al Ritz

Una delle location più prestigiose di Notting Hill è l'Hotel Ritz, il cui gemello parigino ha ospitato, fra gli altri, il film di Ron Howard Il Codice Da Vinci. L'albergo non voleva disturbare i propri ospiti, così Roger Michell, la troupe e gli attori sono stati costretti a girare fra le due e le quattro del mattino nella lussuosa reception.

L'idea di Notting Hill

Richard Curtis soffriva di insonnia e una notte, mentre contava le pecore e cercava disperatamente di addormentarsi, gli venne in mente l'idea del film. Più tardi avrebbe raccontato: "Qualche volta mi domando cosa accadrebbe se io mi presentassi a casa dei miei amici, dove di solito ceno una volta a settimana, con la persona più famosa del momento, che sia Madonna o chiunque altro. Tutto è nato da lì. Come avrebbero reagito i miei amici? Chi avrebbe provato a essere cool? Come sarebbe andata la cena? Che cosa avrebbero detto poi?".

Il bacio che Grant non voleva dare

Anche se all'epoca era una superstar e aveva orde di uomini ai suoi piedi, Julia Roberts non era affatto il tipo di Hugh Grant. La cosa non sarebbe stata un problema, se l'attore non avesse dovuto baciarla, ma essendo Notting Hill una rom-com, proprio non si poteva evitare. A tal proposito, poco carinamente l'attore disse: "Julia ha una bocca enorme", e poi "mi sembrava di sentire l'eco mentre la baciavo". La Roberts non gradì, ma finì per perdonare il compagno di set. Grant esagerò un po’ anche quando, in un giorno di particolare nervosismo, si lamentò perché la voce della Roberts era molto più alta della sua.

Il casting di Julia Roberts e Hugh Grant

La decisione di affidare il ruolo di William Thacker a Hugh Grant fu unanime. L'attore aveva già lavorato con Richard Curtis in Quattro matrimoni e un funerale. A proposito del loro sodalizio artistico, Roger Michell dichiarò che nessuno sceneggiatore scriveva parole più adatte a Hugh Grant di Richard Curtis e che Grant era uno dei pochi attori capaci di rendere vibranti le battute scritte da Curtis. Anche Julia Roberts fu una prima scelta. Curtis e il produttore Duncan Kenworthy erano convinti che mai e poi mai avrebbe accettato, ma l'attrice acconsentì, e la sua agente disse: "Notting Hill è la migliore commedia romantica che Julia abbia mai letto".

Un film lunghissimo

La versione director's cut di Notting Hill durava 3 ore e mezza. In sala di montaggio vennero tagliati ben 90 minuti, praticamente un altro film. Quando Richard Curtis vide per la prima volta il film, rimase un po’ deluso: lo trovò troppo simile a Quattro matrimoni e un funerale. In fondo, entrambe le commedie sentimentali narravano di un inglese e un'americana che si innamoravano.

Anna e le attrici della vecchia Hollywood

Quando inventò il personaggio di Anna, Richard Curtis disse che era un incrocio fra Audrey Hepburn e Grace Kelly. Pensò anche a Rita Hayworth, e infatti, durante una scena in cui Anna spiega a Will quanto sia difficile la vita sentimentale di un'attrice famosa, cita una famosa frase della rossa di Hollywood: "Gli uomini vanno a letto con Gilda e si risvegliano con me". Julia Roberts detestò pronunciare la battuta, che le sembrava banale e poco adatta al suo personaggio.

Il libro di Will

Il libro che Will legge quando è seduto su una panchina alla fine del film è "Il mandolino del Capitano Corelli" di Louis de Bernières. Come sappiamo, nel 2001 il romanzo diventò un film con Nicolas Cage e Penelope Cruz con la regia di John Madden. Quest'ultimo fu una seconda scelta. All'inizio doveva dietro alla macchina da presa doveva esserci proprio Roger Michell, che avrebbe così firmato il suo "primo film dopo Notting Hill". Mitchell comunque, legò il proprio nome a Notting Hill dopo che la commedia romantica era stata declinata sia da Anthony Minghella che da Mike Newell.