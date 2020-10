Notting Hill 2? Hugh Grant lo farebbe, ma a un patto

News Cinema

Riuscireste a immaginare un sequel di Notting Hill? Hugh Grant sì, ma ha un'idea ben precisa e provocatoria, proprio nel suo stile...

Avreste mai immaginato un Notting Hill 2, sempre con Hugh Grant e Julia Roberts? E' difficile pensare a un sequel per il film scritto da Richard Curtis, anche se l'affetto per il primo capitolo non manca mai a ogni replica televisiva, non foss'altro per le scene magistrali con Rhys Ifans nei panni dello svalvolato coinquilino Spike. Hugh Grant in realtà un'idea per un seguito l'avrebbe, e sarebbe l'unico soggetto che lo spingerebbe ad accettare. L'ha spiegata mentre promuoveva la serie The Undoing per la HBO. Leggete, ma attenzione: ricordate che stiamo parlando di Grant, e l'ironia british tagliente non manca mai...

Mi piacerebbe fare un sequel di una delle mie commedie romantiche, che mostri cosa succede dopo la fine di quei film. Davvero, per provare quanto siano una terribile bugia, con quella storia del lieto fine. [...] Mi piacerebbe un Notting Hill 2 in cui io e Julia abbiamo divorziato orribilmente, con legali costosissimi, i bambini di mezzo, dispute sull'affidamento, fiumi di lacrime. Ferite psicologiche non rimarginabili. Mi piacerebbe un sacco farlo!