Notti Magiche: il film di Paolo Virzì in cui c'è molto del giovane Paolo Virzì

News Cinema

Notti Magiche è il quattordicesimo film del regista toscano che, attraverso la storia di 3 sceneggiatori, racconta il suo arrivo a Roma e com'era il cinema italiano negli anni '90.

Notti Magiche è il quattordicesimo film di Paolo Virzì e arriva dopo La pazza gioia, che ha partecipato al festival di Cannes 2016 e dopo l'internazionale Ella & John, con protagonisti Helen Mirren e Donald Sutherland.

Notti Magiche è un romanzo di formazione e insieme un giallo o magari un noir, perché tutto comincia con un produttore cinematografico che viene trovato morto. Con un cast formato sia da volti piuttosto noti (Roberto Herlitzka, Giancarlo Giannini) che da giovani attori poco conosciuti (i protagonisti Mauro Lamantia, Giovanni Toscano e Irene Vetere), il film è ambientato nel 1990 e si apre proprio la sera in cui la nostra nazionale di calcio viene eliminata ai rigori dall'Argentina durante i Mondiali. La storia che il regista toscano ci racconta, e che lui stesso definisce sia di illusione che di disillusione, riguarda tre giovani sceneggiatori, arrivati a Roma con la convinzione di poter conquistare il mondo, o almeno il magnifico microcosmo del cinema.

Notti Magiche: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Notti magiche: il titolo del film

"Notti" e "magiche" sono le due parole con con cui comincia il ritornello di "Un'estate italiana" (anche detta "Notti magiche") un celebre brano musicale composto da Giorgio Moroder in occasione dei Mondiali di calcio del 1990, che ebbero luogo in Italia. Il titolo originale della canzone è "To Be Number One", il testo venne scritto da Tom Whitlock, e il brano venne inciso dallo stesso entourage dell'autore, sotto la denominazione Giorgio Moroder Project. Per l'edizione italiana, Moroder chiamò a raccolta Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, che scrissero il testo e arrivarono in vetta alle classifiche del nostro paese, facendo diventare "Un'estate italiana" il singolo più venduto in Italia nel '90, rigorosamente in forma di 45 giri. La canzone raggiunse la prima posizione in classifica in Svizzera, la seconda in Germania, la quarta in Norvegia e la settima in Svezia.

"Un'estate italiana" venne presentata dalla Nannini e da Bennato per la prima volta in occasione del sorteggio dei gironi della fase finale dei Mondiali, che si tenne al Palazzo dello Sport di Roma nel dicembre 1989. Il brano fu eseguito in playback durante la cerimonia inaugurale, che ebbe luogo il pomeriggio dell'8 giugno 1990 a Milano prima della partita Argentina-Camerun.

Notti Magiche è anche il titolo di un documentario che ripercorre le tappe più interessanti dei campionati mondiali di calcio del 1990, disputati in Italia dall'8 giugno all'8 luglio. Diretto da Mario Morra, il film narrava anche la semifinale Italia-Argentina con cui si apre il film di Paolo Virzì.

Notti Magiche: Clip del Film: L'arrivo a Roma

Notti Magiche: un film autobiografico o comunque personale

Notti Magiche è un film sul cinema italiano, quel cinema italiano che già negli anni '90 stava lentamente scomparendo, un cinema di grandi sceneggiatori che lavoravano bene insieme, di storici produttori con il sigaro in bocca e una pupa al seguito, di estremo rispetto per il colleghi, di registi monumentali che si vedevano per cenare insieme, di incontri che potevano determinare una carriera. Come Eugenia, Antonino e Luciano, Paolo Virzì arrivò a Roma pensando di poter realizzare grandi cose e nel 1987 si iscrisse al Centro Sperimentale di Cinematografia. All'epoca Roma era bellissima e quasi struggente, e il giovane Paolo toccò con mano il bello e il brutto di un'arte che stava attraversando un periodo di grande cambiamento ma che ancora era dominata dal compromesso e dalla tirannia di un ancien regime duro a morire. "Volevo descrivere" - ha raccontato il regista - "un mondo ammaliante che diventa spaventoso, respingente, dove coesistono gloria e miseria, fame e sublime poesia, precetti fondamentali e inquietanti approfittatori, scegliendo anche la formula della fiaba nera".

Lo stupore dei ragazzi di Notti Magiche di fronte alla città del cinema è lo stesso che avvertì il regista: "Appena sbarcai a Roma, la trovai caotica e fuligginosa, tenebrosa, piena di cose pericolose e licenziose. Piazza del Popolo era un parcheggio gigantesco, il Colosseo era nero, la città era sporca, corrotta, ma per me era meravigliosa". In quella città Virzì fece fortuna. Trovò un maestro e una guida nel sublime sceneggiatore Furio Scarpelli, che lo coinvolse nella scrittura del copione di Tempo di uccidere. Nel '94 Paolo Virzì firmò la sua prima regia: La bella vita.

Ma com'è nata l'idea di Notti Magiche? Lo ha raccontato lo stesso regista durante l'edizione 2018 della Festa del Cinema di Roma dove il film è stato presentato: "Gli anni '90 erano una stagione che mi era rimasta dentro e che tornava a ossessionarmi in certi ricordi, sogni e discorsi. A un certo punto mi è venuta voglia di fare il film. Dopo la cerimonia di saluto a Ettore Scola, mi sono detto: adesso possiamo lavorare su questo racconto, dobbiamo fare quello che ci hanno insegnato i grandi padri: sfotterli, prenderli in giro. Con Francesca Archibugi e Francesco Piccolo ci siamo messi al lavoro, con grande godimento, su una serie di scarabocchi, disegnini e appunti, trattando il materiale con spregiudicatezza e cercando di riflettere su cosa significhi guardare la vita e trasformarla in un film".