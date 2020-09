Notorious Pictures annuncia le sue acquisizioni ai mercati di Cannes e Toronto

News Cinema

La società presieduta da Guglielmo Marchetti annuncia le acquisizioni di sette nuove opere cinematografiche presentate ai recenti virtual markets di Cannes e Toronto che vanno ad arricchire il suo listino per i prossimi mesi

Notorious Pictures ha annuncia le acquisizioni di sette nuovi film che sono stati presentat ai recenti virtual markets di Cannes e Toronto.

Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato della Società, ha così commentato:

In questo particolare periodo Notorious continua ad arricchire il suo forziere di contenuti audiovisivi con sette nuovi film di elevato valore artistico e commerciale. Tutti i film saranno valorizzati al meglio nello sfruttamento nei diversi media, sfruttando tutte le nuove opportunità che il mercato digitale ci mette a disposizione. In particolare mi piace segnalare l’acquisizione di due grandi film molto attesi: il ritorno sul grande schermo dopo il premio Oscar per Joker di Joaquin Phoenix con il suo nuovo film C’mon C’mon e The Georgetown Project con Russell Crowe e Sam Worthington.

Questi, nel dettaglio, i sette nuovi film entrati nel listino di Notorious Pictures, che si consolida nella distribuzione Theatrical:

UNDERCOVER

Commedia musicale di Steve Pink con Zachary Levy (Shazam!) e con la star di Riverdale e A un metro da te Cole Sprouse. L'ex cantante rock Jack, diventato padre di famiglia, perde il lavoro. Con il mutuo da pagare e il prestito da prendere per il college della figlia, nasconde alla moglie di essersi licenziato e, per guadagnare, lavora come cantante per una cover band di ventenni che si esibisce nei matrimoni. Scoperto dalla moglie, il matrimonio va in crisi, ma Jack fa di tutto per recuperarlo e intanto aiuta il chitarrista della cover band, Ben, a tirare fuori il suo talento come cantautore, invece di nascondersi dietro alla chitarra.

THE GEORGETOWN PROJECT

Horror su un esorcismo scritto e diretto da M.A. Fortin e Joshua John Miller ed interpretato da Russell Crowe e Sam Worthington. Un attore dalla vita travagliata , inizia a crollare psicologicamente mentre interpreta un film su un esorcismo. Sua figlia comincia così a chiedersi se ci sia qualche aspetto più sinistro dietro a questo crollo di cui non è a conoscenza.

C’MON C’MON

Iil nuovo film del premio Oscar Joaquin Phoenix prodotto e distribuito dalla A24. Regia di Mike Mills (Le donne della mia vita) racconta la storia di Johnny, artista celebre alla radio per i suoi documentari interviste, che parte intraprende un viaggio attraverso l’America con il suo giovane nipote.

LANSKY

Thriller sulla vera storia di Meyer Lansky, mafioso bielorusso naturalizzato statunitense, esponente principale del cosiddetto "Sindacato ebraico". Ritiratosi a Miami sotto la protezione dell’FBI decide di raccontare la sua storia al giornalista David Stone. Pian piano però si trasformerà in un gioco al massacro organizzato da Lansky per continuare a truffare tutto e tutti. Regia di Eytan Rockaway con Harvey Keitel, Sam Worthington e Minka Kelly.

SONGBIRD

Thriller romantico girato a Los Angeles durante il Lockdown. Protagonisti le star dei social KJ Apa (Riverdale) e Sofia Carson (Descendants) insieme ad un’importante cast che comprende Demi Moore, Alexandra Daddario, Peter Stormare, Craig Robinson e Bradley Whitford. Produce Michael Bay.

MAFIA INC.

Thriller Mafioso di produzione canadese con uno straordinario Sergio Castellitto nel ruolo del padrino Frank Paternò. Il film è tratto dall’omonimo libro d’inchiesta e diretto da Podz e narra la storia di un certo Vincent “Vince” Gamache, figlio di un sarto quebecchese che lavora per conto del boss mafioso Paternò. La sorella di Vince, Sofie, è fidanzata ad uno dei figli di Paternò. La relazione tra le due famiglie diventa particolarmente tesa quando Vince sarà cacciato dal clan siciliano per aver commesso un grave errore.

GOD YOU ARE SUCH A PRIK

Teen Drama tratto dall’omonimo libro, un caso letterario in Germania. La vita di Steffi non potrebbe essere più perfetta: è giovane, è innamorata e ha in programma un viaggio con destinazione Parigi. Tutto cambia non appena riceve inaspettatamente una diagnosi devastante: non ha molto tempo da vivere. Steve, un bad boy che ha appena conosciuto, si offre di accompagnarla a Parigi. Senza ulteriori indugi e con un'auto rubata, i due partono per un'incredibile avventura. Basato su una storia vera.