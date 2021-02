Notizie dal mondo: un nuovo trailer ufficiale per il western di Paul Greengrass con Tom Hanks

News Cinema

Notizie dal mondo debutterà in streaming su Netflix il 10 febbraio. Queste sono nuove immagini da poco apparse online.

Mancano oramai pochi giorni al debutto su Netflix di Notizie dal mondo, il western di Paul Greengrass interpretato da Tom Hanks che sarà disponibile in streaming sulla piattaforma dal 10 febbraio.

Nell'attesa, Netflix ha pubblicato online un nuovo trailer ufficiale del film, che racconta la storia di un uomo, un vedovo reduce della Guerra Civile che, negli anni attorno al 1870, gira per il West degli Stati Uniti per portare anche nei luoghi più remoti le notizie del mondo (appunto). Nel corso delle sue peregrinazioni, accetterà di prendersi cura di una ragazzina che sei anni prima era stata rapita dagli indiani e di riaccompagnarla a casa dagli zii: il loro sarà un viaggio di centinaia di miglia pieno di pericoli, nel corso del quale i due protagonisti si affezioneranno sempre più l'uno all'altra, legandosi tra loro come un padre e una figlia.

Notizie dal mondo: il trailer ufficiale del film di Paul Greengrass con Tom Hanks