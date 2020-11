Notizie dal mondo con Tom Hanks diventa un film Netflix... ma non del tutto?

News Cinema

Anche Notizie dal mondo con Tom Hanks potrebbe diventare un originale Netflix in streaming, ma la Universal vuole giocarsi la carta delle sale solo in una nazione: ecco il motivo.

Anche Notizie dal mondo con Tom Hanks, il film in costume diretto da Paul Greengrass, sta per diventare un film Netflix, saltando la distribuzione in sala per lo streaming, però con una differenza rispetto a quanto successo per un altro recente lungometraggio con l'attore, cioè Greyhound - Il nemico invisibile, venduto dalla Sony a Apple TV+. Qual è la stragegia in questo caso? Leggi anche Come cambierà il cinema dopo il Covid e quanto costa girare in sicurezza, secondo Jason Blum, produttore di Get Out

Notizie dal mondo al cinema solo a Natale negli USA in nome degli Oscar