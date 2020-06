NoTime to Die: James Bond sarà papà di una bambina, dobbiamo crederci?

News Cinema

La notizia che il personaggio di Daniel Craig in No time To Die avrà una figlia di nome Mathilde è da prendere con le pinze, ma sarebbe una bella novità.

Se fosse vero sarebbe una svolta narrativa di massima importanza, ma la voce circola e quindi ci piace pensare che possa corrispondere a verità: in No Time to Die James Bond sarà un papà, per la precisione il padre di una bambina di circa 5 anni di nome Mathilde avuta da Madeleine Swann, il personaggio interpretato da Léa Seydoux. La fonte di questa notizia è il non sempre attendibile Daily Mail, quindi va presa cum grano salis, ma l'esistenza di una baby Bond avrebbe senso, visto che all'inizio del film, l'agente con licenza di uccidere se ne sta in panciolle (in pensione) in Jamaica. Ora, com'è entrato in possesso di questa informazione il Daily Mail? Sembra che la scorsa settimana siano stati messi all'asta su Ebay gli ordini del giorno del cast del film (non sappiamo né quanti ne quali). In uno di questi si fa riferimento a una scena girata nel Sud dell'Italia lo scorso settembre in cui ci sono Madeleine Swann, la Nomi di Lashana Lynch - altro agente con il doppio zero che aiuterà James Bond contro il villain Safin (Rami Malek) - e una bambina di nome Mathilde interpretata dalla piccola Lisa-Dorah Sonne, che ha cinque anni. La scena è la numero 325 e sull'ordine del giorno si legge: "Nomi porta Madeleine e Mathilde in salvo con l'isola sullo sfondo". Oltre a darci questa notizia, il Daily Mail mostra una foto scattata da un paparazzo in cui si vede una bimba con la salopette azzurra. Poi riporta la dichiarazione di quello che chiama un insider: "Sì, è vero, Bond è un papà. Daniel voleva rendere questo Bond movie il più sorprendente e divertente di tutti".

Certo, se James Bond avesse davvero una bambina, chissà quali sviluppi futuri potrebbe avere la saga. Ricordiamo che No Time to Die (l'ultimo film del franchise con protagonista Daniel Craig) comincia 5 anni dopo i fatti di Spectre. L'uscita del film, a causa del Coronavirus, è stata posticipata al 12 novembre. La regia è di Cary Fukunaga e nel cast, oltre agli attori appena citati, ci sono Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright e Ana de Armas.