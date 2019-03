Not Fade Away: Emily Blunt sarà la protagonista del dramma realizzato da Annapurna Pictures

Emily Blunt è in trattative con la Annapurna Pictures per interpretare il ruolo di protagonista nel prossimo dramma Not Fade Away. La compagnia ha acquistato i diritti di sfruttamento cinematografico del libro di memorie pubblicato da Rebecca Alexander e intitolato appunto Not Fade Away: A Memoir of Sense Lost and Found. Nata con una sfortunata mutazione genetica in grado di provocare la progressiva perdita di udito e vista, la donna ha lottato contro tale sventura ottenendo risultati impensabili, andati ben oltre le migliori previsioni dei medici.

Not Fade Away sarà prodotto da David O. Russell e dal marito della Blunt John Krasinski. Nessuno dei due però ha pianificato di dirigere il progetto, si sta quindi cercando colui che sederà dietro la macchina da presa. L’adattamento per il grande schermo è intanto stato scritto da Lindsey Ferrentino.

Molti i progetti nel futuro prossimo di Emily Blunt. L’attrice tornerà nel sequel di A Quiet Place, il fortunato e meritevole horror di John Krasinski. Questo lungometraggio dovrebbe uscire nelle sale americane l’estate dell’anno prossimo. La Warner sta inoltre pensando seriamente a Edge of Tomorrow 2, il divertente sci-fi che la Blunt ha interpretato con Tom Cruise. Si attendono ulteriori sviluppi sulle sorti del progetto che dovrebbe essere diretto ancora da Doug Liman. Il prossimo blockbuster in cui vedremo la Blunt rimane comunque Jungle Cruise targato Disney, dove recita insieme a Dwayne Johnson e Paul Giamatti.