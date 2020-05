Not Alone in Here: il nuovo corto horror dell'autore di Shazam!

News Cinema

David F. Sandberg confeziona un altro atmosferico horror casalingo assieme alla moglie Lotte Losten e una presenza sconosciuta.

In questo momento ogni artista impiega come vuole e come può il suo tempo libero: chi facendo video, chi promuovendo buone cause, chi invitando sempre sui social agli ormai celebri watch party e chi... realizzando cortometraggi horror. È questo il caso del regista di Annabelle 2 e Shazam!, David F. Sandberg che sempre con l'aiuto della moglie attrice, Lotte Losten, ha diretto un altro film casalingo, stavolta un po' più lungo degli altri, intitolato Not Alone in Here. Proprio da un corto horror è nato il lungometraggio Lights Out, che ha aperto al regista svedese le porte di Hollywood.

Anche questo, come i precedenti, fa riferimento a una misteriosa presenza percepita ma non vista nel luogo in cui, specie se chiusi a chiave, dovremmo essere più al sicuro. Effetti speciali pochi, tensione crescente e colpo di scena finale, come al solito. Ci consoliamo pensando che nelle nostre case tutt'al più combattiamo con l'indesiderata presenza di zanzare, ragni e pesciolini d'argento, entità decisamente meno minacciose e inquietanti di quelle che vivono nella testa dei creatori di horror.