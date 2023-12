Nosferatu di Robert Eggers, l'inquietante Van Helsing di Willem Dafoe si svela per la prima volta

News Cinema

Un primo sguardo a Van Helsing, che nel remake di Nosferatu diretto da Robert Eggers avrà il volto di Willem Dafoe: la nuova immagine dal film!

Dopo aver sbirciato i look di Lily Rose-Depp e Nicholas Hoult per l'attesissimo Nosferatu di Robert Eggers è il momento di scoprire l'aspetto del diabolico Van Helsing. Il celebre cacciatore di vampiri avrà le fattezze di Willem Dafoe, alla sua terza collaborazione con Eggers dopo The Lighthouse (2019) e The Northman (2022). Nella prima immagine dall'horror, svelata in anteprima da Entertainment Weekly, l'attore è in piedi di fronte ad una tomba, con le braccia spalancate ed il viso contorto in una fragorosa e trionfante risata. In più, è circondato dalle fiamme.

Il regista del remake del capolavoro di Friedrich Murnau, datato 1922, ha svelato che quelle nella foto sono fiamme reali e che, nella sequenza in questione, Dafoe ha condiviso la scena con dei peculiari co-protagonisti: duemila ratti veri. Eggers ha aggiunto che il personaggio di Van Helsing è stato reinventato partendo dal materiale originale.

Nosferatu arriverà nella nostre sale il 25 dicembre 2024. Non proprio il classico film di Natale ma, probabilmente, imperdibile da scartare proprio per questo motivo. Nel cast della versione di Robert Eggers dell'emblema dell'espressionismo tedesco, oltre a Dafoe, ci sono le star più apprezzate del momento. Ad interpretare il Conte Orlok, vampiro protagonista ispirato dal Dracula di Bram Stoker, sarà Bill Skarsgård. Il regista, ai microfoni di Entertainment Weekly, si è detto entusiasta del lavoro svolto dall'attore svedese.

A parte i suoi occhi, sarà difficile riconoscere Bill. Sto cercando di non rivelare troppo, ma Bill si trasforma totalmente in qualcosa di davvero unico. La gente penserà che sia tutta manomissione digitale, ma lui si è impegnato... Sono davvero elettrizzato all'idea di scoprire cosa penserà il pubblico del Conte Orlok di Bill Skarsgård.

Completano il cast i già citati Nicholas Hoult, nei panni dell'agente immobiliare Thomas Hutter, e Lily-Rose Depp, che interpreta Ellen, moglie di Thomas per cui il Conte Orlok svilupperà un'ossessione. Presenti Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson e Simon McBurney.