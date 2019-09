North Country - Storia di Josey: Charlize Theron in difesa delle donne molto prima del #MeToo

News Cinema

Il film di Nikki Caro del 2006 racconta una storia (vera) di lotta alle molestie sessuali.

Era il 2003 e Charlize Theron - che al cinema aveva debuttato otto anni prima, appena ventenne, ma con già una notorietà come modella alle spalle - aveva dimostrato a tutti quanto faceva sul serio riguardo la carriera d'attrice. Ma, come purtroppo è accaduto e continua ad accadere a molte sue colleghe, per dimostrare al mondo la sua bravura, Charlize aveva dovuto mortificare il suo aspetto: in Monster, il film che raccontava la storia della serial killer Aileen Wuornos e che gli è valso un premio Oscar, appare ingrassata di 15 chili e quasi irriconoscibile sotto un trucco che ne camuffa i lineamenti.

Chissà che non sia stato anche per reazione al pregiudizio (che non è però unicamente maschile) che due anni dopo Theron abbia voluto dimostrare al mondo di poter essere bravissima anche senza trucco, e rimanendo bella com'è. Per di più, in un film - ancora una volta tratto da una storia vera - nel quale si parla con veemenza di molestie sessuali e di violenza maschile, con oltre dieci anni di anticipo dall'esplosione del movimento #MeToo.

North Country - Storia di Josey è infatti il film del 2005 per cui Charlize Theron è stata nuovamente nominata al Premio Oscar come miglior attrice protagonista, e che si basa su un caso giudiziario che negli Stati Uniti ha fatto storia e giurisprudenza: quello della prima causa collettiva per molestie sessuali intentata negli USA da parte di un gruppo di donne dipendenti di un'azienda mineraria, che denunciavano comportamenti illeciti, mobbing, abusi fisici e verbali, minacce e discriminazioni da parte dei colleghi di sesso maschile.

Nel film, diretto dalla regista neozelandese Niki Caro e sceneggiato da Michael Seitzman a partire dal libro di Clara Bingham e Laura Leedy Gansler "Class action: the landmark case that changed sexual harassment law", il nome della donna che si fece propugnatrice dell'azione legale, Lois Jenson, diventa Joey Aimes, e la sua storia e quella della causa condensate in un numero minore di anni rispetto a quelli dei fatti reali per motivi drammaturgici, ma gli eventi raccontati rispettano quelli del libro e della realtà.

Anche il personaggio che nel film è interpretato da Frances McDormand è basato su quello di una reale protagonista della vicenda, Pat Kosmach, che però morì nel 1994 prima di vedere la sua battaglia legale concludersi, nel 1998, con un risarcimento di tre milioni e mezzo di dollari andato a quindici lavoratrici dell'azienda mineraria Eveleth Taconite.

North Country, nel quale recitano anche Sissy Spacek, Michelle Monaghan, Woody Harrelson, Richard Jenkins e Jeremy Renner, è ambientato nel Minnesota, che è il luogo dove è avvenuta realmente la storia, e che è anche lo stato natale di Bob Dylan, che ha voluto omaggiare il film e il suo valore civile e liberal, sottolineato da tutta la critica al momento della sua uscita nelle sale, componendo un brano originale dal titolo "Tell Ol' Bill" che appare nella colonna sonora.