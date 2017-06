Noomi Rapace si fa in sette nel trailer di Seven Sisters

Nel fantascientifico Seven Sisters Noomi Rapace interpreta non uno ma ben sette personaggi, sette sorelle gemelle per la precisione, che si chiamano come i giorni della settimana e che devono rimanere nascoste, perché nel tempo in cui si trovano a vivere (l’anno 2073), sono ammessi solamente i figli unici. Capita così che Monday, Tuesday, Wensday eccetera debbano tutte fingersi la stessa persona (una ragazza di nome Karen Settman), mente esplorano - rigorosamente l’una dopo l’altra - il mondo esterno. Un giorno però Monday non fa ritorno a casa e allora le cose si complicano notevolmente.

Accanto alla Rapace nel cast troviamo Willem Dafoe - che fa la parte dello zio delle ragazze - e Glenn Close - che interpreta la dottoressa Nicolette Cayman, capo del bureau per il controllo delle nascite. Seven Sisters vede dietro la macchina da presa Tommy Wirkola, già regista di Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe. Oggi è arrivato il trailer e guardandolo - e sopratttto guardando la Rapace - non possiamo non pensare alla serie tv Orphan Black, in cui Tatiana Maslany presta il volto a sette cloni.