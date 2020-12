Noomi Rapace sarà Amleto in un nuovo film dalla tragedia di Shakespeare

News Cinema

Il regista dell'affascinante Border, l'iraniano-danese Ali Abbasi, realizzerà una nuova versione di Amleto con una protagonista femminile: Noomi Rapace.

Amleto, l'indeciso "pallido prence danese", come lo chiamava Ettore Petrolini, avrà finalmente un volto femminile al cinema, dopo miriadi di memorabili interpretazioni maschili, da Laurence Olivier a Mel Gibson, da Nicol Williamson a Kenneth Branagh. A dargli vita sarà l'attrice svedese Noomi Rapace, sicuramente una delle più capaci, duttili e interessanti interpreti degli ultimi anni.

A dirigerla sarà Ali Abbasi, regista di origine iraniana ma naturalizzato danese, che ha già diretto due anni fa l'affascinante fantasy Border, da un racconto di John Ajvide Lindqvist.

Nordico è lo sceneggiatore, l'islandese Sjón Sigurdsson, autore assieme a Robert Eggers di The Northman, nuovo film del regista di The Witch e The Lightouse. Noomi Rapace ha dichiarato in proposito: "Hamlet è un progetto di sogno nel suo senso più puro ed esplosivo. Ci ho sperato, l'ho sognato, l'ho desiderato fin da quando faccio l'attrice. Mi baso per questo molto sul materiale e altrettanto sull'alleanza creativa che lo circonda. Prendere una storia danese con un tocco scandinavo e portarla al mondo con questo gruppo di persone è un sogno".

Abbasi ha invece rilasciato una dichiarazione programmatica e provocatoria: "Shakespeare ci ha rubato la storia di Amleto. Ora tocca a noi reclamarla e farne una versione così folle e così sanguinaria da farlo rivoltare nella tomba. Facciamo di nuovo grande Amleto!".