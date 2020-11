Noomi Rapace nel thriller post apocalittico Black Crab per Netflix

News Cinema

Dopo The Secret - Le verità nascoste, per Noomi Rapace arriva il thriller post-apocalittico svedese Black Crab per Netflix.

Dopo essersi imposta nel cinema internazionale grazie al ruolo di Lisbeth Salander interpretato in patria nella prima trilogia tratta da Millennium, Noomi Rapace non si è più fermata. Adesso torna in Svezia per il suo nuovo progetto, un thriller post-apocalittico intitolato Black Crab, di cui Netflix possiede i diritti mondiali.



La storia, che sarà diretta da Adam Berg, è tratta da un romanzo di Jerker Virdborg ed è ambientata in un mondo post- apocalittico durante un inverno senza fine. Al centro ha sei soldati, inviati in una missione pericolosa attraverso un mare gelato, per trasportare un pacco che potrebbe porre fine alla guerra.

Secondo il produttore Mattias Montero, è una storia che dimostra quello che accade all'umanità quando arriva il caos, un tema, purtroppo, quanto mai attuale.