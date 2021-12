Noomi Rapace ancora horror: il trailer di You Won't Be Alone

News Cinema

Il film, diretto dal regista macedone Goran Stolevski, verrà presentato in prima mondiale al Sundance Film Festival 2022 che si aprirà il 20 gennaio. Ecco il trailer di You Won't Be Alone.

Al Sundance Film Festival che si aprirà il 20 gennaio del nuovo anno verrà proiettato in anteprima mondiale un film dell'orrore il cui primo trailer, che vi mostriamo qui di seguito, promette molto bene per i tanti che stanno dimostrando di apprezzare la recente deriva folk-arty dell'horror contemporaneo.

Si intitola You Won't Be Alone, vede tra i protagonisti Noomi Rapace, che si presta nuovamente all'horror a breve distanza dal recente Lamb, e è scritto e diretto dall'esordiente regista australiano di origine macedone Goran Stolevsky, che difatti il suo film lo ha ambientato proprio in Macedonia e lo ha legato saldamente alle leggende del folklore locale.

Il film racconta infatti la storia di una bambina che, in uno sperduto villaggio di montagna del XIX secolo, viene rapita da una creatura malvagia e trasformata in una strega. La strega, incuriosita dalla vita degli umani, uccide di volta in volta giovani ragazze per prendere possesso del loro corpo e vivere di nascosto tra gli altri abitanti del villaggio.

Nel cast di You Won't Be Alone, oltre all'attrice svedese, ci sono Anamaria Marinca, Alice Englert, Carloto Cotta, Félix Maritaud e Sara Klimoska.

You Won't Be Alone: il trailer dell'horror