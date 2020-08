Nonno questa volta è guerra: il trailer della commedia con Robert De Niro nonno scatenato

News Cinema

Robert De Niro interpreta un nonno in lotta con il nipote nella nuova commedia di Tim Hill Nonno questa volta è guerra, di cui è appena stato diffuso lo spassoso trailer.

Nonno questa volta è guerra è una nuova esilarante e scatenata prova da attore comico di Robert De Niro, che però non è cattivo e un po’ sadico come il suocero di Ben Stiller in Ti presento i miei. Nella nuova commedia di Tim Hill, l'attore interpreta infatti un signore anziano di nome Ed che non riesce più a guidare senza sfondare la macchina ed entra in crisi di fronte alle casse automatiche del supermercato. Per questa ragione sua figlia lo accoglie in casa dandogli la stanza del nipotino Peter, che non gradisce il cambio di cameretta e dà battaglia al nonno tirandogli una serie di brutti (e talvolta pericolosi) scherzi. Ne vediamo alcuni nel trailer nuovo di zecca del film.

Robert De Niro non è l'unica star di Nonno questa volta è guerra. A interpretare un vecchietto simpatico e combattivo che aiuterà Ed nella sua lotta contro il nipote è Christopher Walken, che non divide un set con il collega dal lontano 1978, l'anno de Il cacciatore di Michael Cimino. Nel film recitano anche Uma Thurman, Laura Marano, Oakes Fegley, Rob Riggle, Cheech Marin e Jane Seymour.

Non è la prima volta che il regista Tim Hill si cimenta in un film per famiglie (e per bambini). Nel suo curriculum ci sono I Muppets venuti dallo spazio, Garfield 2, Alvin Superstar e l'imminente SpongeBob - Amici in fuga. Nonno questa volta è guerra, che è basato sul libro di Robert Kimmel Smith War with Grandpa, arriverà in sala il 9 ottobre.