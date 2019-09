Non succede, Ma se succede...: Charlize Theron e Seth Rogen nel poster italiano in anteprima

News Cinema

La commedia diretta da Jonathan Levine arriverà nei cinema italiani il 10 ottobre prossimo.

Un'accoppiata inedita che siamo davvero curiosi di vedere all'opera sul grande schermo: la sempre meravigliosa Charlize Theron e l'imprevedibile Seth Rogen sono i protagonisti di Non succede, Ma se succede..., la nuova (scorretta) commedia romantica di Jonathan Levine, che aveva già diretto Seth Rogen in 50 e 50 e Sballati per le feste, entrambi in coppia con Joseph Gordon-Levitt.

Il film, che vede tra i suoi altri interpreti Ravi Patel, Bob Odenkirk e Alexander Skarsgård, racconta di una donna che si prepara a diventare la più potente del mondo, candidandosi alla Presidenza degli Stati Uniti. Ma cosa succede se il giornalista che ha assunto per scriverle i discorsi è l'ex bambino a cui faceva da babysitter da giovane e di cui è stata il primissimo grande amore? Lo scopriremo dal 10 ottobre prossimo quando il film uscirà nei cinema italiani, distribuito da 01 Distribution.

Ecco intanto, in anteprima esclusiva, il poster ufficiale in italiano (più sotto la sinossi del film):





La trama ufficiale del film:

Charlotte Field (Charlize Theron) è una delle donne più influenti del mondo. Intelligente, sofisticata e realizzata, è un autorevole Segretario di Stato con un talento per ...come dire, quasi tutto! Fred Flarsky (Seth Rogen) è un bravo giornalista dallo spirito libero con una spiccata propensione a cacciarsi nei guai. Non hanno niente in comune, a parte il fatto che lei è stata la sua babysitter e la sua prima cotta. Quando Fred inaspettatamente riallaccia i rapporti con Charlotte, la conquista con la sua autoironia e con i ricordi dell'idealismo che caratterizzava Charlotte da ragazza. Charlotte sta preparando la sua corsa alla presidenza e in modo impulsivo decide di assumere Fred per scrivere i suoi discorsi elettorali, con grande disappunto dei suoi fidati collaboratori. Un pesce fuor d'acqua nel prestigioso team di Charlotte, Fred non è preparato al glamour della vita che lei conduce sotto i riflettori. Comunque, fanno faville, in quanto la loro inequivocabile intesa porta ad una storia d'amore in giro per il mondo e ad una serie di incidenti inattesi quanto pericolosi.