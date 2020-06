Non sposate le mie figlie: presto un terzo capitolo della serie comica francese di grande successo

News Cinema

In epoca di lotte e incomprensioni razziali e culturali, via libera per un terzo film di una serie che cerca di fare commedia su questi temi come Non sposate le mie figlie, di grande successo in patria ma anche da noi.

Proprio nelle settimane in cui le incomprensioni razziali e culturali esplodono ancora una volta negli Stati Uniti, ma non solo, in Francia viene annunciato il via libera al terzo capitolo della serie di film comici Non sposate le mie figlie, che a suo modo, con una risata, parla proprio di queste tematiche, con un padre di famiglia alle prese con le figlie maritate a un musulmano, un ebreo, un africano e un cinese. Insomma, di tutto, ma nessun francese purosangue come auspicherebbe il borghese gollista benestante di provincia, interpretato dalla star della commedia transalpina Christian Clavier, già Asterix su grande schermo.

Il primo film, Non sposate le mie figlie (2014), incassò bene anche in Italia, oltre 4 milioni di euro, portando addirittura al cinema 12 milioni di francesi, con un incasso nel mondo di oltre 170 milioni di dollari. Ovvio quindi il sequel del 2019, che ha ottenuto 1,2 milioni al nostro botteghino. Viene ora annunciata la data d’uscita del terzo episodio: il 13 ottobre 2021, almeno in Francia, col titolo originale Qu’est-ce qu’on a tout fait au Bon Dieu?, con il ritorno dei gollisti Verneuil insieme alla famiglia africana dei Koffi, di nuovo per la regia di Philippe de Chauveron.

Non si sa ancora nulla sulla trama, né sul casting dettagliato, ma come detto torneranno i Koffi e i Verneuil, con i capo famiglia rispettivi, Christian Clavier e Pascal Nzonzi. Alla fine del secondo capitolo si festeggia una riconciliazione generale, con la famiglia riunita e felice.