Non sposate le mie figlie 2: il poster in esclusiva della commedia con Christian Clavier

Non sposate le mie figlie! è stato un vero e proprio fenomeno cinematografico in Francia, paese dove le commedie sociali si fanno con cura e qualche violazione del politicamente corretto è lecita. Il divertente film di Philippe De Chauveron con Christian Clavier e Chantal Lauby ha attirato infatti in sala ben 12 milioni di spettatori e l'incasso europeo è stato ragguardevole. Per questa ragione e perché la simpatica, numerosa e multietnica famiglia Verneuil non aveva ancora esaurito il suo potenziale narrativo, De Chauveron ha deciso di realizzare un sequel. Ma, siccome le figlie di Claude e Marie ormai si erano sposate (rispettivamente con un musulmano, un ebreo, un cinese e un senegalese), l'ostacolo da mettere di fronte al borghese cattolico e conservatore e alla sua signora doveva essere un altro. Di qui l'idea di un trasferimento all'estero degli 8 "ragazzi" per cercar fortuna, decisione non sbagliata in tempi di "fuggi fuggi" generale come i nostri. Nella commedia, il tentativo di impedire l'allontanamento di figlie e generi facendoli innamorare nuovamente della terra dell'uguaglianza, della libertà e della fraternità si incrocia alle buffe vicende dei genitori di Charles Koffi, che atterrano in Francia per le nozze della loro unica figlia femmina. Il caos insomma regna sovrano in Non sposate le mie figlie 2, che come il suo predecessore guarda all'attualità (a volte senza troppo ottimismo), rispettando però la la tradizione delle buone vecchie pochade. Anche qui si scherza sulle diverse etnie, tirando in ballo perfino gli indiani, dal momento che una delle coppie desidera traslocare a Mumbai.

Secondo Le Figaro Non sposate le mie figlie 2 è ancora meglio di Non sposate le mie figlie, Mentre Le Parisien scrive che Molière avrebbe adorato Christian Clavier. Anche se abbiamo visto solo il primo film (ecco la recensione di Non sposate le mie figlie!), possiamo già dire di essere d'accordo. In attesa di farvi vedere il trailer di Non sposate le mie figlie 2, che uscirà nelle sale italiane il 7 marzo distribuito da 01 Distribution, vi mostriamo in esclusiva il poster del film.